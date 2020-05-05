В Луганской области сгорела фура Новой почты: в компании сделали заявление

Возгорание произошло из-за одной из посылок, компания Новая почта готова возместить клиентам ущерб в виде суммы, потраченной на отправление грузов.
В городе Рубежном Луганской области загорелся грузовик логистической компании Новая почта. Одна из посылок, которые перевозила фура, загорелась, вследствие чего произошло возгорание грузового автомобиля.
Опубликованы фотографии с места событий, на которых заметны повреждения грузового автомобиля.
Водитель фуры не пострадал.
В Новой почте уже заявили, что компания приняла решение о выплате пострадавшим клиентам денежных средств, потраченных на отправление посылок.
Напомним, в Полтаве произошел масштабный пожар на крупнейшем складе службы доставки Новая почта.
В 2018 году огромный склад Новой почты загорелся в городе Мукачево Закарпатской области.
Новая почта – украинская компания, которая специализируется на доставке грузов, различных экспресс-посылок, а также документов. Компания работает на рынке с 2001 года. Новая почта является одним из лидеров логистического рынка Украины и входит в топ-100 крупнейших налогоплательщиков страны.