В Луганской области сгорела фура Новой почты: в компании сделали заявление

Сгорел грузовик Новой почты / 06452.com.ua

В городе Рубежном Луганской области загорелся грузовик логистической компании Новая почта. Одна из посылок, которые перевозила фура, загорелась, вследствие чего произошло возгорание грузового автомобиля.

Опубликованы фотографии с места событий, на которых заметны повреждения грузового автомобиля.

Водитель фуры не пострадал.

В Новой почте уже заявили, что компания приняла решение о выплате пострадавшим клиентам денежных средств, потраченных на отправление посылок.

Напомним, в Полтаве произошел масштабный пожар на крупнейшем складе службы доставки Новая почта.

В 2018 году огромный склад Новой почты загорелся в городе Мукачево Закарпатской области.

Новая почта – украинская компания, которая специализируется на доставке грузов, различных экспресс-посылок, а также документов. Компания работает на рынке с 2001 года. Новая почта является одним из лидеров логистического рынка Украины и входит в топ-100 крупнейших налогоплательщиков страны.