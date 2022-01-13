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"Новая волна коронавируса будет самой опасной": врач рассказал об особенности Омикрона в Украине

13 января 2022, 18:43

Повторных случаев коронавируса увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами.

коронавирус
Коронавирус / Фото Reuters

Украинский врач Тарас Жиравецкий говорит, что Омикрон более заразен, чем Дельта, также повторных случаев COVID-19 увеличилось, это все приведет к росту госпитализаций в Украине и новой волне.

Как отмечает Жиравецкий, повторных случаев коронавируса увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами. И начавшаяся в Украине волна COVID-19 будет нелегкой.

"Если штаммом Дельта болело 10 пациентов из 1000 переболевших предыдущими штаммами, то с Омикроном 100 человек из 1000 имеет шанс заразиться. Таковы данные британских ученых. Если еще 2 месяца назад повторных случаев COVID-19 было очень мало, то сейчас имею много звонков пациентов, которые болели раньше", – говорит врач.

По его словам, пациенты, которые уже второй раз заболели COVID-19, "имеют высокий титр антител igG к коронавирусу, кто-то даже после того, как вакцинировался двумя дозами вакцины, но у них снова появилась температура, заложенность носа и все симптомы COVID-19". Более того, экспресс-тест на антиген подтвердил коронавирус, говорит врач.

"Пока самое быстрое заражение было у пациента, который болел в ноябре и сейчас имеет высокий титр антител igG и igG к спайкбелку", - отметил Тарас Жиравецкий.

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Повторное заражение коронавирусом

"Вакцинация к сожалению не защищает от заражения. Защищают ли антитела после "ковида" от повторного заражения? Да, защищают от Дельты на 99%, а от Омикрона на 90%. Почему весь мир переживает за Омикрон? Потому что заболеет одновременно в 5-6 раз больше людей, чем во время Дельта-волны, и хотя он протекает легче, госпитализации поднимутся однозначно и могут достичь уровней минувшей волны.Также будут повторные тяжелые случаи "ковида" и нехватка персонала в больницах из-за большого количества заражений. В результате эти факторы указывают на то, что волна, которая у нас уже началась, будет нелегкой ", - утверждает медик.

Напомним, в Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на утро 13 января 2022 коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 046 жителей страны. В том числе заболели 590 детей и 255 медработников.

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