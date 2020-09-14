Новое эпидемическое зонирование в Украине: в Киеве ужесточили карантин

"Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.
В Украине с понедельника, 14 сентября, действует новое карантинное зонирование.
"Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Красная" зона карантина
- город Чоп Закарпатской области;
- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукський район Харьковской области;
- город Славута и Волочиский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- город Черновцы, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
"Оранжевая" зона карантина
В эту зону вошли сразу несколько крупных городов: Киев, Винница, Харьков, Сумы, Хмельницкий, Ужгород и Львов.
"Желтая" зона карантина
В эту зону вошли Луцк, Житомир, Одесса, Ровно, Купянск, Конотоп, Черкассы, Чернигов.
Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают "кризисные" услуги.
"Зеленая" зона карантина
- обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении;
- соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий (1 человек на 5 кв. м);
- соблюдения дистанции во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (заполненность 50% мест);
- перевозка людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.
Усиление карантина в Киеве: в чем причина
Как известно, 11 сентября в Киеве был установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки — диагноз подтвердили у 404 человек.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве с начала пандемии достигло 16 523, из них 261 пациент умер, а 11 114 человек — активные больные.
Столица занимает второе место среди регионов Украины по количеству выявленных пациентов с COVID-19 (после Львовской области). Ситуация в Киеве ухудшается: до 10 сентября город находился в желтой карантинной зоне, до 13 августа — в зеленой.
Киев – в "оранжевой" зоне карантина: что запрещено
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии более 220 человек и более одного человека на 10 квавдратных метров площади;
- деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
- посещение учебных заведений группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;
- проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19 в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения;
- деятельность спортивных залов, фитнесс-центров;
- прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
- оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории; посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев;
- перевозки пассажиров автомобильным (кроме такси) и городским электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном, межрайонном сообщении в количестве более 50%в количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства;
- прием посетителей заведения торгового (в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах) и бытового обслуживания населения;
- деятельность по предоставлению услуг общественного питания, кроме случаев приема посетителей с обеспечением наполненности не более чем на 50% посадочных мест в помещении заведения.
В отличие от самых жестких ограничений, предусмотренных для красных карантинных зон, в Киеве не будут запрещать:
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий — если в них участвует не более 220 человек, из расчета не более 1 человека на 10 квадратных метров площади здания;
- работу общественного транспорта; посещение образовательных учреждений;
- работу ТРЦ, кафе и ресторанов; посадку в межобластной транспорт (поезда, автобусы).
"Оранжевая" зона карантина в Киеве: как будут работать школы
С 14 сентября, в условиях "оранжевого" уровня эпидемической опасности, киевские школы будут работать в обычном режиме, а в случае каких-либо изменений, все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей.
Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.
"На сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыто всего две из 428 школ", - отметил он.
По словам Мондриевского, руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения.
По словам Мондриевского, в условиях "оранжевого" уровня эпидопасности школы могут работать в очном и смешанном форматах.
И. о. первого заместителя председателя КГГА также отметил, что дезинфекторы и маски для учителей закуплены в достаточном количестве, все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг, а за состоянием здоровья детей следят преподаватели и медсестры.
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Напомним, в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отреагировали на срыв карантина в отдельных регионах.
Госкомиссия поручила Национальной полиции Украины реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.
Как известно, с 1 августа в Украине действует обновленный принцип адаптивного карантина, согласно которому вся страна разделена на четыре цветовые зоны с разными ограничениями. Список таких зон обновляют каждую неделю — его утверждает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
12 августа Кабмин обновил критерии, согласно которым в каждом из регионов Украины должны быть введены (либо могут быть отменены) карантинные ограничения.