Новое эпидемическое зонирование в Украине: в Киеве ужесточили карантин

В Киев ввели жесткие меры из-за карантина / УНИАН

В Украине с понедельника, 14 сентября, действует новое карантинное зонирование.

"Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная" зона карантина

город Чоп Закарпатской области;

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукський район Харьковской области;

город Славута и Волочиский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

"Оранжевая" зона карантина

В эту зону вошли сразу несколько крупных городов: Киев, Винница, Харьков, Сумы, Хмельницкий, Ужгород и Львов.

"Желтая" зона карантина

В эту зону вошли Луцк, Житомир, Одесса, Ровно, Купянск, Конотоп, Черкассы, Чернигов.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают "кризисные" услуги.

"Зеленая" зона карантина

обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении;

соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий (1 человек на 5 кв. м);

соблюдения дистанции во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (заполненность 50% мест);

перевозка людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.

/Фейсбук О.Немчинова

Усиление карантина в Киеве: в чем причина

Как известно, 11 сентября в Киеве был установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки — диагноз подтвердили у 404 человек.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве с начала пандемии достигло 16 523, из них 261 пациент умер, а 11 114 человек — активные больные.

Столица занимает второе место среди регионов Украины по количеству выявленных пациентов с COVID-19 (после Львовской области). Ситуация в Киеве ухудшается: до 10 сентября город находился в желтой карантинной зоне, до 13 августа — в зеленой.

Киев – в "оранжевой" зоне карантина: что запрещено

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии более 220 человек и более одного человека на 10 квавдратных метров площади;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

посещение учебных заведений группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19 в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения;

деятельность спортивных залов, фитнесс-центров;

прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;

оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории; посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев;

перевозки пассажиров автомобильным (кроме такси) и городским электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном, межрайонном сообщении в количестве более 50%в количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства;

прием посетителей заведения торгового (в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах) и бытового обслуживания населения;

деятельность по предоставлению услуг общественного питания, кроме случаев приема посетителей с обеспечением наполненности не более чем на 50% посадочных мест в помещении заведения.

В отличие от самых жестких ограничений, предусмотренных для красных карантинных зон, в Киеве не будут запрещать:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий — если в них участвует не более 220 человек, из расчета не более 1 человека на 10 квадратных метров площади здания;

работу общественного транспорта; посещение образовательных учреждений;

работу ТРЦ, кафе и ресторанов; посадку в межобластной транспорт (поезда, автобусы).

"Оранжевая" зона карантина в Киеве: как будут работать школы

С 14 сентября, в условиях "оранжевого" уровня эпидемической опасности, киевские школы будут работать в обычном режиме, а в случае каких-либо изменений, все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"На сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыто всего две из 428 школ", - отметил он.

По словам Мондриевского, руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения.

По словам Мондриевского, в условиях "оранжевого" уровня эпидопасности школы могут работать в очном и смешанном форматах.

И. о. первого заместителя председателя КГГА также отметил, что дезинфекторы и маски для учителей закуплены в достаточном количестве, все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг, а за состоянием здоровья детей следят преподаватели и медсестры.

Уровень эпидемической опасности в регионах Украины

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Напомним, в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отреагировали на срыв карантина в отдельных регионах.

Госкомиссия поручила Национальной полиции Украины реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Как известно, с 1 августа в Украине действует обновленный принцип адаптивного карантина, согласно которому вся страна разделена на четыре цветовые зоны с разными ограничениями. Список таких зон обновляют каждую неделю — его утверждает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

12 августа Кабмин обновил критерии, согласно которым в каждом из регионов Украины должны быть введены (либо могут быть отменены) карантинные ограничения.