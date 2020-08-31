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Новое зонирование в Украине: какие регионы попали в "красный" список карантина

31 августа 2020, 10:12

Разделение областей на разные зоны произошло в связи с введением адаптивного карантина.

Киев,карантин,маска
В Украине заработало новое карантинное зонирование / УНИАН

С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

Разделение областей на соответствующие зоны осуществляется в связи с введением адаптивного карантина.

Новое зонирование Украины введено в соответствии с распоряжением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Опубликован перечень городов и районов, которые попали в состав соответствующих карантинных зон:

"Красная" зона карантина:

  • Ивано-Франковск;
  • Калуш (Ивано-Франковская область);
  • Коломыя (Ивано-Франковская область);
  • Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы (Ивано-Франковская область);
  • Беляевка (Одесской область);
  • Измаил (Одесская область);
  • Дубно (Ровенская область);
  • Острог (Ровенская область);
  • Костопольский и Радивиловский районы (Ровенская область);
  • Бережаны (Тернопольская область);
  • Чортков (Тернопольская область);
  • Бережанский район (Тернопольская область);
  • Черновцы;
  • Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы (Черновицкая область).
/ Коронавирус_инфо

"Оранжевая" зона карантина:

  • Луцк;
  • Владимир-Волынский (Волынская область);
  • Луцкий и Маневичский районы (Волынская область);
  • Коростень (Житомирская область);
  • Житомирский и Коростенский районы (Житомирская область);
  • Ужгород;
  • Мукачево (Закарпатская область);
  • Чоп (Закарпатская область);
  • Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы (Закарпатская область);
  • Болехов (Ивано-Франковская область);
  • Бурштын (Ивано-Франковская область);
  • Яремче (Ивано-Франковская область);
  • Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы (Ивано-Франковская область);
  • Березань (Киевская область);
  • Киево-Святошинский район (Киевская область);
  • Львов;
  • Моршин (Львовская область);
  • Самбор (Львовская область);
  • Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы (Львовская область);
  • Черноморск (Одесская область);
  • Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы (Одесская область);
  • Вараш (Ровенская область);
  • Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы (Ровенская область);
  • Сумы;
  • Тернополь;
  • Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы (Тернопольская область);
  • Харьков;
  • Богодуховский район (Харьковская область);
  • Волочевский район (Хмельницкая область);
  • Новоднестровск (Черновицкая область);
  • Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы (Черновицкая область);
  • Бобровицкий район (Черниговская область).

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"Желтая" зона карантина:

  • Киев;
  • Борисполь (Киевская область);
  • Бровары (Киевская область);
  • Буча (Киевская область);
  • Васильков (Киевская область);
  • Ирпень (Киевская область);
  • Обухов (Киевская область);
  • Переяслав (Киевская область);
  • Фастов (Киевская область)
  • Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы (Киевская область);
  • Винница;
  • Жмеринка (Винницкая область);
  • Казатин (Винницкая область);
  • Могилев-Подольский (Винницкая область);
  • Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы (Винницкая область);
  • Владимир-Волынский (Волынская область);
  • Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы (Волынская область);
  • Житомир;
  • Бердичев (Житомирская область);
  • Новоград-Волынский (Житомирская область);
  • Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы (Житомирская область);
  • Берегово (Закарпатская область);
  • Хуст (Закарпатская область);
  • Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы (Закарпатская область);
  • Борислав (Львовская область);
  • Дрогобыч (Львовская область);
  • Стрый (Львовская область);
  • Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменко-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы (Львовская область);
  • Одесса;
  • Белгород-Днестровский (Одесская область);
  • Подольск (Одесская область);
  • Теплодар (Одесская область);
  • Южный (Одесская область);
  • Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы (Одесская область);
  • Ровно;
  • Владимирецкий, Млиновский, Рокитновский и Сарненский районы (Ровенская область);
  • Кролевецкий, Недригайловский, Сумской и Тростянецкий районы (Сумская область);
  • Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы (Тернопольская область);
  • Люботин (Харьковская область);
  • Первомайский (Харьковская область);
  • Чугуев (Харьковская область);
  • Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы (Харьковская область);
  • Хмельницкий;
  • Нетешин (Хмельницкая область);
  • Славута (Хмельницкая область);
  • Шепетовка (Хмельницкая область);
  • Белогорский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы (Хмельницкая область);
  • Чернигов;
  • Нежин (Черниговская область);
  • Прилуки (Черниговская область);
  • Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах (Черниговская область).

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Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 121 тыс. 215 случаев COVID-19.

Всего в Украине выздоровели 57 тыс. 114 человек, зарегистрировано 2 тыс. 557 летальных случая.

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