Новое зонирование в Украине: какие регионы попали в "красный" список карантина

Разделение областей на разные зоны произошло в связи с введением адаптивного карантина.
С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.
Разделение областей на соответствующие зоны осуществляется в связи с введением адаптивного карантина.
Новое зонирование Украины введено в соответствии с распоряжением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Опубликован перечень городов и районов, которые попали в состав соответствующих карантинных зон:
"Красная" зона карантина:
- Ивано-Франковск;
- Калуш (Ивано-Франковская область);
- Коломыя (Ивано-Франковская область);
- Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы (Ивано-Франковская область);
- Беляевка (Одесской область);
- Измаил (Одесская область);
- Дубно (Ровенская область);
- Острог (Ровенская область);
- Костопольский и Радивиловский районы (Ровенская область);
- Бережаны (Тернопольская область);
- Чортков (Тернопольская область);
- Бережанский район (Тернопольская область);
- Черновцы;
- Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы (Черновицкая область).
"Оранжевая" зона карантина:
- Луцк;
- Владимир-Волынский (Волынская область);
- Луцкий и Маневичский районы (Волынская область);
- Коростень (Житомирская область);
- Житомирский и Коростенский районы (Житомирская область);
- Ужгород;
- Мукачево (Закарпатская область);
- Чоп (Закарпатская область);
- Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы (Закарпатская область);
- Болехов (Ивано-Франковская область);
- Бурштын (Ивано-Франковская область);
- Яремче (Ивано-Франковская область);
- Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы (Ивано-Франковская область);
- Березань (Киевская область);
- Киево-Святошинский район (Киевская область);
- Львов;
- Моршин (Львовская область);
- Самбор (Львовская область);
- Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы (Львовская область);
- Черноморск (Одесская область);
- Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы (Одесская область);
- Вараш (Ровенская область);
- Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы (Ровенская область);
- Сумы;
- Тернополь;
- Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы (Тернопольская область);
- Харьков;
- Богодуховский район (Харьковская область);
- Волочевский район (Хмельницкая область);
- Новоднестровск (Черновицкая область);
- Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы (Черновицкая область);
- Бобровицкий район (Черниговская область).
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"Желтая" зона карантина:
- Киев;
- Борисполь (Киевская область);
- Бровары (Киевская область);
- Буча (Киевская область);
- Васильков (Киевская область);
- Ирпень (Киевская область);
- Обухов (Киевская область);
- Переяслав (Киевская область);
- Фастов (Киевская область)
- Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы (Киевская область);
- Винница;
- Жмеринка (Винницкая область);
- Казатин (Винницкая область);
- Могилев-Подольский (Винницкая область);
- Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы (Винницкая область);
- Владимир-Волынский (Волынская область);
- Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы (Волынская область);
- Житомир;
- Бердичев (Житомирская область);
- Новоград-Волынский (Житомирская область);
- Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы (Житомирская область);
- Берегово (Закарпатская область);
- Хуст (Закарпатская область);
- Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы (Закарпатская область);
- Борислав (Львовская область);
- Дрогобыч (Львовская область);
- Стрый (Львовская область);
- Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменко-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы (Львовская область);
- Одесса;
- Белгород-Днестровский (Одесская область);
- Подольск (Одесская область);
- Теплодар (Одесская область);
- Южный (Одесская область);
- Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы (Одесская область);
- Ровно;
- Владимирецкий, Млиновский, Рокитновский и Сарненский районы (Ровенская область);
- Кролевецкий, Недригайловский, Сумской и Тростянецкий районы (Сумская область);
- Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы (Тернопольская область);
- Люботин (Харьковская область);
- Первомайский (Харьковская область);
- Чугуев (Харьковская область);
- Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы (Харьковская область);
- Хмельницкий;
- Нетешин (Хмельницкая область);
- Славута (Хмельницкая область);
- Шепетовка (Хмельницкая область);
- Белогорский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы (Хмельницкая область);
- Чернигов;
- Нежин (Черниговская область);
- Прилуки (Черниговская область);
- Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах (Черниговская область).
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Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 121 тыс. 215 случаев COVID-19.
Всего в Украине выздоровели 57 тыс. 114 человек, зарегистрировано 2 тыс. 557 летальных случая.