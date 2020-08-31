Новое зонирование в Украине: какие регионы попали в "красный" список карантина

В Украине заработало новое карантинное зонирование / УНИАН

С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

Разделение областей на соответствующие зоны осуществляется в связи с введением адаптивного карантина.

Новое зонирование Украины введено в соответствии с распоряжением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Опубликован перечень городов и районов, которые попали в состав соответствующих карантинных зон:

"Красная" зона карантина:

Ивано-Франковск;

Калуш (Ивано-Франковская область);

Коломыя (Ивано-Франковская область);

Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы (Ивано-Франковская область);

Беляевка (Одесской область);

Измаил (Одесская область);

Дубно (Ровенская область);

Острог (Ровенская область);

Костопольский и Радивиловский районы (Ровенская область);

Бережаны (Тернопольская область);

Чортков (Тернопольская область);

Бережанский район (Тернопольская область);

Черновцы;

Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы (Черновицкая область).

/ Коронавирус_инфо

"Оранжевая" зона карантина:

Луцк;

Владимир-Волынский (Волынская область);

Луцкий и Маневичский районы (Волынская область);

Коростень (Житомирская область);

Житомирский и Коростенский районы (Житомирская область);

Ужгород;

Мукачево (Закарпатская область);

Чоп (Закарпатская область);

Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы (Закарпатская область);

Болехов (Ивано-Франковская область);

Бурштын (Ивано-Франковская область);

Яремче (Ивано-Франковская область);

Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы (Ивано-Франковская область);

Березань (Киевская область);

Киево-Святошинский район (Киевская область);

Львов;

Моршин (Львовская область);

Самбор (Львовская область);

Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы (Львовская область);

Черноморск (Одесская область);

Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы (Одесская область);

Вараш (Ровенская область);

Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы (Ровенская область);

Сумы;

Тернополь;

Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы (Тернопольская область);

Харьков;

Богодуховский район (Харьковская область);

Волочевский район (Хмельницкая область);

Новоднестровск (Черновицкая область);

Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы (Черновицкая область);

Бобровицкий район (Черниговская область).

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"Желтая" зона карантина:

Киев;

Борисполь (Киевская область);

Бровары (Киевская область);

Буча (Киевская область);

Васильков (Киевская область);

Ирпень (Киевская область);

Обухов (Киевская область);

Переяслав (Киевская область);

Фастов (Киевская область)

Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы (Киевская область);

Винница;

Жмеринка (Винницкая область);

Казатин (Винницкая область);

Могилев-Подольский (Винницкая область);

Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы (Винницкая область);

Владимир-Волынский (Волынская область);

Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы (Волынская область);

Житомир;

Бердичев (Житомирская область);

Новоград-Волынский (Житомирская область);

Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы (Житомирская область);

Берегово (Закарпатская область);

Хуст (Закарпатская область);

Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы (Закарпатская область);

Борислав (Львовская область);

Дрогобыч (Львовская область);

Стрый (Львовская область);

Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменко-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы (Львовская область);

Одесса;

Белгород-Днестровский (Одесская область);

Подольск (Одесская область);

Теплодар (Одесская область);

Южный (Одесская область);

Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы (Одесская область);

Ровно;

Владимирецкий, Млиновский, Рокитновский и Сарненский районы (Ровенская область);

Кролевецкий, Недригайловский, Сумской и Тростянецкий районы (Сумская область);

Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы (Тернопольская область);

Люботин (Харьковская область);

Первомайский (Харьковская область);

Чугуев (Харьковская область);

Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы (Харьковская область);

Хмельницкий;

Нетешин (Хмельницкая область);

Славута (Хмельницкая область);

Шепетовка (Хмельницкая область);

Белогорский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы (Хмельницкая область);

Чернигов;

Нежин (Черниговская область);

Прилуки (Черниговская область);

Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах (Черниговская область).

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Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 121 тыс. 215 случаев COVID-19.

Всего в Украине выздоровели 57 тыс. 114 человек, зарегистрировано 2 тыс. 557 летальных случая.