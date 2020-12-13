Новогодние елки с радиацией: украинцев предупредили об опасном "сюрпризе"

В дома украинцев могут попасть елки неустановленного происхождения.
Новый год 2021 уже не за горами, и украинцы начнут выбирать елки к празднику. При этом в дома украинцев могут попасть елки неустановленного происхождения. В частности, такие, которые выросли в Чернобыльской зоне.
Об этом рассказала начальница отдела контроля в сфере торговли ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Ирина Мазепа, передает Украина 24.
"В отношении продажи живых елок, надо сразу обращаться в Госагентство лесного хозяйства (ГАЛХ), потому что все елки, которые реализуются, должны иметь штрих-код, чипироваться. Есть сайты, где можно проверить", - рассказала эксперт.
При этом Мазепа уточнила, что продавец елок может иметь штрих-код в руке и прикрепить его на месте.
"Здесь у нас нет гарантии, где выращена эта елка. Для этого и нужно сообщать в ГАЛХ, чтобы они обнаруживали такие ситуации, потому что если нет этого кода, если он держит бирки в руке, то непонятно, не была ли елка выращена в Чернобыльской зоне. ГАЛХ контролирует все эти случаи на незаконную вырубку елок, на сохранение экологической безопасности", - рассказала эксперт.
Напомним:
- В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Фото новогодней красавицы постепенно просочились в сеть – и тут грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.
- Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.
- Позже стало известно, что после жесткой критики сказочной шляпы аксессуар решили убрать с главной новогодней елки страны и заменить его на Вифлеемскую звезду.