Новогодние елки с радиацией: украинцев предупредили об опасном "сюрпризе"

Все елки, которые реализуются, должны иметь штрих-код и чипироваться / 1zoom.ru

Новый год 2021 уже не за горами, и украинцы начнут выбирать елки к празднику. При этом в дома украинцев могут попасть елки неустановленного происхождения. В частности, такие, которые выросли в Чернобыльской зоне.

Об этом рассказала начальница отдела контроля в сфере торговли ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Ирина Мазепа, передает Украина 24.

"В отношении продажи живых елок, надо сразу обращаться в Госагентство лесного хозяйства (ГАЛХ), потому что все елки, которые реализуются, должны иметь штрих-код, чипироваться. Есть сайты, где можно проверить", - рассказала эксперт.

При этом Мазепа уточнила, что продавец елок может иметь штрих-код в руке и прикрепить его на месте.

"Здесь у нас нет гарантии, где выращена эта елка. Для этого и нужно сообщать в ГАЛХ, чтобы они обнаруживали такие ситуации, потому что если нет этого кода, если он держит бирки в руке, то непонятно, не была ли елка выращена в Чернобыльской зоне. ГАЛХ контролирует все эти случаи на незаконную вырубку елок, на сохранение экологической безопасности", - рассказала эксперт.

Напомним: