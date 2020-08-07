Лукашенко обвинил Турчинова в аннексии Крыма Россией

Лукашенко жестко раскритиковал Турчинова за Крым / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в аннексии Крыма Россией виновны руководители государства, которые в 2014 году были у власти.

"Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории и отнеслись к Крыму. Я сам часто ставил себя на место ваших руководителей. Да если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать — конечно (воевал бы — ред.). Да там бы уже полегли тысячи человек! Это твоя земля, твои люди, как ты мог не воевать", — сказал Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Журналист спросил у собеседника, известны ли ему фамилии украинских руководителей, которые позволили России аннексировать Крым.

"Никогда не интересовался, но сдать Крым могло только руководство страны, а все остальное — это детали. Ты руководитель страны. Ты знал, что происходит вокруг, это происходило не первый день, ты должен был привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности", — заявил Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко впервые раскрыл правду о том, есть ли у него конфликт с ПутинымГордон напомнил президенту Беларуси слова Александра Турчинова, который тогда временно руководил государством и утверждал, что нечем было оборонять Крым.

"Там были люди, которые пришли захватить твою территорию. Стрелять — это последнее дело. Он же до стрельбы ничего не сделал. Он должен был их задерживать — вручную, врукопашную, с лопатами, с ножами, с палками. Но когда невозможно — тогда бери оружие и стреляй. … Они высадились и пошли к перешейку… под ваши аплодисменты. Окружили несколько ваших баз, а вы даже не повылазили с этих баз. Разве так защищают свою землю?", – заявил белорусский лидер.

Отметим, Лукашенко заявил, что во время Революции достоинства в 2014 году не поддерживал протестующих и готов был приютить в своей стране беглого президента Виктора Януковича.

Как ранее сообщалось, на вопрос Гордона о том, есть ли конфликт между Лукашенко и Путиным, президент Беларуси заявил, что определенное напряжение существует.

Напомним, Лукашенко признался, что его корни "зарыты где-то между Киевом и Черниговом".