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Стрельба в Бердянске: пьяный мужчина открыл огонь по детям

Дома у мужчины обнаружили арсенал оружия.

14 июля 2020, 10:06
Житель Бердянска стрелял в детей из пистолета / pro.berdiansk.biz

В Бердянске Запорожской области мужчина устроил стрельбу по детям. Инцидент произошел в понедельник, 13 июля, в одном из спальных районов города.

Об этом пишет Pro.berdiansk.

По данным издания, дети играли под окнами квартиры по улице Волонтеров, 67. Это, видимо, не понравилось мужчине. Он открыл стрельбу, по предварительным данным, из пистолета. Мужчина скорее всего был пьян.

Прохожие вызвали полицию. Мужчину задержали. У него обнаружили арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Следственные действия продолжаются.

Сообщается также, что за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет.

  • Пьяный мужчина открыл огонь по детям в Бердянске pro.berdiansk.biz
  • Пьяный мужчина открыл огонь по детям в Бердянске pro.berdiansk.biz
  • Пьяный мужчина открыл огонь по детям в Бердянске pro.berdiansk.biz
  • Пьяный мужчина открыл огонь по детям в Бердянске pro.berdiansk.biz
  • Пьяный мужчина открыл огонь по детям в Бердянске pro.berdiansk.biz
  • Пьяный мужчина открыл огонь по детям в Бердянске pro.berdiansk.biz
  • Пьяный мужчина открыл огонь по детям в Бердянске pro.berdiansk.biz

Как сообщал Главред, в начале июля на окраине города Мукачево обстреляли развлекательный комплекс "Аква сити". В здание попали из ручной противотанковой гранаты (РПГ).

стрельба дети Новости Бердянска полиция
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