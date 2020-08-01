Смертельный обгон: в жутком ДТП на Запорожье погибли и пострадали 5 человек

Водитель BМW выехал на полосу встречного движения / zp.npu.gov.ua

В Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще один – получил травмы.

Смертельная авария произошла в субботу, 1 августа, на автодороге Васильевка-Бердянск, сообщает Отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

Отмечается, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN.

В результате аварии водитель иномарки и три его пассажира: женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

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У места совершения ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты.

/ zp.npu.gov.ua

Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Следователи проводят осмотр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области в результате ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы, в числе которых ребенок 2018 г. р.