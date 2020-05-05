Драка за храм: на Буковине схлестнулись сторонники ПЦУ и УПЦ МП, есть раненые

Сторонники ПЦУ и УПЦ МП подрались из-за храма / pexels.com

В Черновицкой области сторонники Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата устроили драку из-за храма.

Столкновения произошли возле Свято-Михайловского храма в селе Задубровка, в результате есть раненные.

В столкновениях участвовали несколько десятков мужчин в балаклавах с арматурой и дубинками.

Отмечается, что в результате драки один из участников был ранен в голову ножом.

/ @orthobuk

На место столкновений прибыла полиция, которая утихомирила дерущихся.

/ @orthobuk

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе в храме Рождества Христова Православной Церкви Украины священнослужители и прихожане устроили массовую драку.