Мэр Черкасс полез на рожон: предупредил Зеленского, что окажет сопротивление

Анатолий Бондаренко / Facebook Анатолия Бондаренко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал новое обращение после того, как обвинил первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова в том, что тот якобы присылал ему угрожающие смс-сообщения.

На сей раз черкасский градоначальник обратился к президенту Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что город будет оказывать сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин в городе, введенный с целью противодействия распространению коронавирусной болезни.

"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, Черкассы - свободный казацкий город. Если нужно будет объединить Украину - мы объединим Украину. Помните, никто в жизни не одолел Черкассы", - самоуверенно заявил Бондаренко.

Он также подчеркнул, что ожидал от главы государства одинакового отношения ко всем, в том числе и к членам партии Слуга народа, однопартийцам-бизнесменам, которые нарушают требования карантина.

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"Мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев", - добавил Бондаренко.

Напомним, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантин. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса. 1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.