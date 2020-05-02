"Мэр-флюгер": Бондаренко-сталиниста ткнули носом в двойные стандарты

Анатолия Бондаренко назвали мэром-флюгером / uaportal.com

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко занимает диаметрально противоположную позицию относительно карантина, в зависимости от политических обстоятельств.

На это обратил внимание журналист Алексей Братущак и напомнил, что еще 1,5 месяца назад, когда в Черкассах не было ни одного инфицированного COVID-19, Бондаренко призывал ввести жесткий карантин, однако сегодня, когда зафиксировано около 300 больных – он его резко смягчает.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. Я попросил бы вас жестче действовать в данной ситуации. Время пришло. Потому что та демократия, которая происходит сейчас, она ни к чему хорошему не приведет. Вы видите события, которые произошли в Китае. Только жесткие меры карантина фактически победили эпидемию", - напомнил журналист слова Бондаренко полуторамесячной давности.

Читайте такжеОслабление карантина: прокуратура занялась скандальным решением горсовета Черкасс"Парадокс, как изменился человек... Короче, никакой он не герой. А так, очередной политический флюгер", – считает Братущак.

Он также напомнил Бондаренко его скандальное высказывание по поводу советского диктатора Иосифа Сталина.

"Я сожалею, что я живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял". Хотя здесь надо порадоваться, что мэр Черкасс таки живет не при Сталине. Так как за его выходки расстреляли бы именно его", – добавил Братущак.

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Напомним, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантин. При этом Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.