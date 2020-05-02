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У Зеленского потроллили испугавшегося "угроз" из ОП мэра Черкасс

2 мая 2020, 14:32

Анатолий Бондаренко стал жертвой банального пранка, подчеркнули в Офисе президента.

Карантин, Киев
В Черкассах досрочно снимают карантин / УНИАН

В Офисе президента Украины прокомментировали утверждение мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о том, что первый заместитель руководителя офиса Сергей Трофимов якобы посылал ему СМС-сообщения.

"Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений. Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы", - сказано в сообщении в Telegram-канале Офиса главы государства.

Вместе с тем в Офисе президента заявили, что этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями.

Также в сообщении напоминается, что по поручению президента правительство работает над программой выхода из карантина, которая начнет действовать с 11 мая в случае, если в Украине не будет зафиксирована вспышка пандемии коронавируса. Мероприятия по смягчению карантина утверждены, они будут действовать на всей территории Украины.

Отметим, что накануне Бондаренко выложил на своей странице в Facebook скрин сообщения от пользователя с фото и подписью Трофимова, в котором тот изложил "последние предупреждения", адресованные городскому голове, из-за принятия заблаговременного ослабление карантина.

/ Фейсбук А.Бондаренко

"В следующий раз будут не "приветы", а действия. Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты... Это не угрозы, а последние предупреждения. Мы никогда не угрожаем, а действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?", – говорилось в тексте сообщения.

Напомним, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантин. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса. 1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.

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