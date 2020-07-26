Зеленского подловили во время утренней пробежки в Черновцах

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черновцах совершил утреннюю пробежку по городу
Зеленский 8 июля впервые с рабочим визитом посетил Буковину, а видео его пробежки попало в Сеть лишь сейчас.
Отметим, что компанию Зеленскому составил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Пробежку совершили центральным улицам города.
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Ранее Зеленский во время визита в Одессу искупался в море на пляже Ланжерон.
Напомним, Зеленского заметили во время пробежки в одном из столичных парков.
При этом Зеленский, позировал для фото, будучи облачен в спортивную одежду, а в руках держал iPhone 11-го поколения.
Автор: Алексей Тычина