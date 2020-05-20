В Днепре агрессивная толпа избила полицейских

В Днепре напали на полицейских / УНИАН

Правоохранители задержали в Днепре агрессивных молодых людей, которые напали на полицейских и нанесли им телесные повреждения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, 19 мая водитель и пассажир находящегося в розыске Аudi А4, который полицейские остановили на улице Короленко, вели себя агрессивно и пытались всячески воспрепятствовать их действиям.

Вскоре им на подмогу прибыло около 20 знакомых, а конфликт быстро перерос в драку. При этом в полиции опубликовали видео инцидента, во время которого молодые люди в спортивных костюмах напали на копов

Злоумышленники выхватили из рук полицейского мобильное средство фиксации и нанесли ему телесные повреждения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Одного из фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам сообщили о подозрении.

Следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове жестоко избили журналиста после вызова полиции.