УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В центре Днепра автохам жестоко отметелил женщину-копа

Хулиган пришел в ярость после того, как полиция выписала ему штраф.

10 июля 2020, 19:30
кулак, драка, избиение
Водитель с кулаками набросился на женщину-инспектора / pexels.com

В Днепре водитель авто с кулаками набросился на инспектора полиции за то, что она выписала ему штраф за неправильную парковку.

Видео избиения женщины автохамом попало на камеры наблюдения, говорится в сюжете Джедаев.

Инцидент произошел в самом центре Днепра - на площади Героев Майдана. Водитель Ford Fusion заехал под знак, запрещающий парковку, поэтому полиция выписала ему штраф.

Автохам подошел к женщине и ударил ее в лицо, а потом бил и по ногам. На помощь сначала бросился прохожий, а потом подбежал и напарник, но хулиган уже дал волю своей ярости и началась драка. Впоследствии агрессивный мужчина даже выхватил пистолет. К счастью, дальше угроз оружием дело не пошло. Мужчина сел в авто и уехал.

Читайте также"Ах ты, су*а": в Киеве водитель троллейбуса избила пассажира

Его личность и адрес уже установили. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве разъяренные пассажиры жестоко избили водителя трамвая после того, как он отказался продолжать маршрут до тех пор, пока все не наденут защитные маски.

новости Днепра драка
Сейчас вы просматриваете новость «В центре Днепра автохам жестоко отметелил женщину-копа». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:30
Ученые объяснили природу возникновения коронавируса
19:30
В центре Днепра автохам жестоко отметелил женщину-копа Видео
19:16
В Турции Собор Святой Софии вновь стал мечетью
18:56
Людей эвакуируют: мощный лесной пожар перекинулся на свалку Северодонецка Видео
18:52
"Не могу дышать": беременная пацанка попала в больницу
18:48
"Непростая встреча": Ермак поведал, о чем удалось договориться в Берлине
18:22
Скандал из-за Саакашвили: в МИД Грузии вызвали украинского посла
18:14
"Маленькие титьки": Наталья Бочкарева прикрыла подушкой наготу
18:14
Нудизм в центре города: в Кременчуге голая женщина искупалась в фонтане Видео
17:45
Под Днепром подростки-вандалы разгромили вагон Укрзализныци Видео
17:40
"Выход Украины из соглашений": у Путина отреагировали на пересмотр Минска-2
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 119 и 120 серии 09-07-2020 Видео
17:09
Мать-и-Мачеха: польза и опасные побочные эффекты для здоровья
16:54
В Украине планируют закрыть ряд пляжей: названа причина
16:37
Нидерланды подают иск против РФ из-за сбитого борта МН17 Видео
16:28
НеВоНа - Alyosha выпустила новый клип Видео
16:03
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия" Видео
15:59
Стало известно, что случилось на iOS с Вайбер, Приват24, Монобанк и другими приложениями
15:56
"Мы – заложники": абитуриенты рассказали, как их незаконно удерживают в воинских частях Видео
15:45
Комаровский сказал, стоит ли украинцам бояться бубонной чумы из Китая Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять