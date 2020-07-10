В центре Днепра автохам жестоко отметелил женщину-копа

Водитель с кулаками набросился на женщину-инспектора / pexels.com

В Днепре водитель авто с кулаками набросился на инспектора полиции за то, что она выписала ему штраф за неправильную парковку.

Видео избиения женщины автохамом попало на камеры наблюдения, говорится в сюжете Джедаев.

Инцидент произошел в самом центре Днепра - на площади Героев Майдана. Водитель Ford Fusion заехал под знак, запрещающий парковку, поэтому полиция выписала ему штраф.

Автохам подошел к женщине и ударил ее в лицо, а потом бил и по ногам. На помощь сначала бросился прохожий, а потом подбежал и напарник, но хулиган уже дал волю своей ярости и началась драка. Впоследствии агрессивный мужчина даже выхватил пистолет. К счастью, дальше угроз оружием дело не пошло. Мужчина сел в авто и уехал.

Читайте также"Ах ты, су*а": в Киеве водитель троллейбуса избила пассажира

Его личность и адрес уже установили. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве разъяренные пассажиры жестоко избили водителя трамвая после того, как он отказался продолжать маршрут до тех пор, пока все не наденут защитные маски.