Корбан заявил о 125 обысках за последние два месяца

Геннадий Корбан заявил об обысках / УНИАН

В Днепре сотрудники СБУ и налоговой полиции за последние два месяца провели 125 обысков у бизнес-партнеров, друзей и родственников украинского бизнесмена и главы общественного совета города Геннадия Корбана.

Год назад будущий президент пошел на выборы с четким тезисом – не вести себя, как Порошенко", – прокомментировал он обыски в Facebook.

По словам Корбана, это 125-й обыск за последние два месяца. Сотрудники СБУ активно проверяют офисы его компаний. Бизнесмен считает, что обыски связаны с его политической деятельностью.

"Зеленский дает понять, что ему не нравится политическая партия "Пропозиція", которой я симпатизирую, и мэр Филатов, который, по всем замерам, однозначно побеждает на ближайших мэрских выборах в Днепре. Для меня удивительно, что президент встал на такой безобразный путь достижения своих политических целей", – утверждает Корбан.

Напомним, Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего главы партии Укроп Геннадия Корбана в Украине, в котором было указано о нарушении его прав во время уголовного процесса в 2015-2016 годах.

Как ранее сообщалось, Корбан проходил подозреваемым в делах о хищении средств из своего благотворительного Фонда обороны страны и о похищении секретаря Днепропетровского горсовета Александра Величко.

Весной 2016 года политика отпустили под домашний арест, а летом разрешили выехать на лечение в Израиль, в связи с чем его мера пресечения была изменена с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.