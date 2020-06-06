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Скандал под Днепром: маршрутчик обматериал ветерана АТО и отказал в льготном проезде

6 июня 2020, 11:15

Ветеран боевых действий предъявил водителю удостоверение УБД.

удостоверение участника АТО
Ветеран боевых действий предъявил водителю удостоверение УБД

В Днепропетровской области водитель маршрутного автобуса отказался везти участника боевых действий бесплатно.

Инцидент произошел в городе Покров, при этом ветеран боевых действий предъявил водителю удостоверение УБД.

В свою очередь водитель маршрутки оплатить проезд, сославшись на соответствующее распоряжение своего руководства.

Кроме того, водитель остановил маршрутку и потребовал от ветерана освободить салон или оплатить проезд. При этом маршрутчик также использовал ненормативную лексику.

При этом ветеран войны вызвал полицию на место происшествия. Сотрудник полиции пообщался с водителем и пассажиром, выяснив все подробности инцидента и порекомендовал водителю продолжить движение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чернигове произошел конфликт между участником боевых действий и водителем маршрутки.

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В результате избили маршрутчика, выгнавшего из салона бойца АТО без ноги.

новости Днепра маршрутка Ветеран АТО
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