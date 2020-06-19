Истекал кровью, но задержал: в Днепре преступник убил полицейского

В Днепре полицейского застрелили прямо в машине / Фото: пресс-служба МВД

В Днепре на Запорожском шоссе преступник в момент задержания выстрелил в сотрудника полиции, который, истекая кровью, все же смог задержать подозреваемого.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, в результате трагического происшествия 26-летний полицейский погиб.

По оперативным данным, инцидент произошел после того, как правоохранители начали преследовать подозреваемого в разбойном нападении на улице Мечникова в Днепре. Им передали приметы преступника и описание его автомобиля, который впоследствии был замечен. Полицейские остановили подозреваемого и решили доставить его в отдел для выяснения обстоятельств.

/ Фото: пресс-служба МВД

Однако злоумышленник достал пистолет Макарова и несколько раз выстрелил в полицейского, который сидел рядом. Раненному оперативнику удалось выхватить оружие у нападавшего, задержать его и надеть наручники. После этого полицейский умер.

"Раненому правоохранителю удалось выхватить оружие у нападавшего, задержать его и надеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался", — заявили в МВД.

/ Фото: Информатор

Как ранее сообщалось, во Львове на улице Роксоланы неизвестный изнасиловал 12-летнего мальчика и после этого скрылся в неизвестном направлении.

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