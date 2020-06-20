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Ограбление на четыре миллиона: стали известны подробности убийства полицейского в Днепре

Патрульные хотели поехать на автомобиле задержанного в отделение полиции.

20 июня 2020, 03:28
Полицейского убили из пистолета Макарова / Фото: пресс-служба МВД

В Днепре 19 июня при исполнении служебных обязанностей погиб 30-летний сотрудник полиции Дарвин Потуданский. Оперуполномоченного убил злоумышленник после совершения ограбления.

Как говорится в сюжете ТСН, утром в автомобиль местного предпринимателя ворвался неизвестный и похитил сумку, в которой находилось четыре миллиона гривен.

"Это произошло в центре города утром. Авто с водителем и пассажиром как раз парковали на улице, где много офисов, когда вдруг на заднее сиденье запрыгнул человек в черной форме. Он направил на пассажира пистолет, а когда тот не отдал сумки, ударил оружием по голове. После чего неизвестный скрылся с деньгами. Эта наличность весом около десяти килограммов, в зависимости от номинала купюр. О четырех миллионах гривен наличными полиции сообщил пострадавший. Он от госпитализации отказался. Рану на голове обработали медики скорой. Водитель легковушки не пострадал", - передает корреспондент.

Уточняется, что в результате ограбления пострадал сотрудник одного из предприятий Днепра. Полиция начала поиски грабителя.

Дарвин Потуданский
Дарвин Потуданский / Фото: Facebook/Антон Геращенко

"Он ехал до банка с деньгами. К ним на заднее сидение подсел неизвестный, который был визуально одет в черный костюм, похожий на частного охранника. Предварительная квалификация - это разбой. Камеры видеонаблюдения работали. Полиция изъяла видео", - рассказала нам пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Вечером полицейские заметили автомобиль, который разыскивали по делу об ограблении и решили проверить у водителя документы.

"Правоохранители подошли к водителю и попросили документы. После этого решили ехать на авто подозреваемого в отделение полиции. Один сел на переднее сиденье, рядом с подозреваемым, другой - на заднее", - рассказывает корреспондент.

По словам правоохранителей, подозреваемый достал пистолет Макарова и выстрелил в полицейского, который сидел на заднем сидении автомобиля. Истекая кровью, патрульный успел надеть на злоумышленника наручники и умер.

Нарушитель задержан, он не пострадал, ему грозит пожизненное заключение за убийство полицейского.

Напомним, в Днепре на Запорожском шоссе преступник в момент задержания выстрелил в сотрудника полиции, который, истекая кровью, все же смог задержать подозреваемого.

Как ранее сообщалось, во Львове на улице Роксоланы неизвестный изнасиловал 12-летнего мальчика и после этого скрылся в неизвестном направлении.

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