Сошла с ума: в Днепре учительница оскандалилась поздравлением с 1 мая

Учительница отправила ученикам скандальные открытки

В Днепре учительница 1 класса решила "оригинально" поздравить своих воспитанников с праздником 1 мая. "Хорошо подумав", педагог разослала в школьной группе в соцсети открытки с изображением Иосифа Сталина.

Скриншоты открыток шокированные родители выставили в соцсети.

Женщина "украсила" свои поздравления открытками из СССР, на которых были изображены красные флаги и изображения Сталина и Ленина.

Кроме того, она сопроводила открытки "ироничным" стихотворением неоднозначного содержания. В сети призвали привлечь педагога к ответственности за популяризацию запрещенной в Украине идеологии.

Праздники в мае

Ранее Главред писал, что выходные в мае 2020 года в Украине начнутся уже с первого числа: 1 мая страна отмечает День труда. Ровно через неделю будет День Победы. 9 Мая в 2020 году выпало на субботу.

Ранее мы писали про праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина. Праздники 2020 Украина в календарь внесла щедро – но и отработать за большинство из них тоже придется.