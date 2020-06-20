Пули попали в средце: раскрыты подробности убийства полицейского в Днепре

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В полиции озвучили трагические подробности убийства в Днепре полицейского Дарвина Потуданского во время исполнения служебных обязанностей.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, по факту преступления открыто уголовное производство, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

По сведениям правоохранителей, утром в городе было совершено разбойное нападение, во время которого нападавший угрожал потерпевшему оружием и завладел крупной суммой денег. Вместе с другими силовиками города Потуданский с напарниками получили приметы злоумышленника и описание автомобиля.

Читайте такжеОграбление на четыре миллиона: стали известны подробности убийства полицейского в ДнепреВо время патрулирования Днепра полицейские Шевченковского отделения полиции Дарвин Потуданский, Богдан Черепий и Константин Семенюта заметили похожий по описанию автомобиль. Правоохранители остановили подозреваемого и приняли решение на его машине поехать в отделение для определения личности.

Во время движения по улице Запорожское шоссе злоумышленник, сидевший на заднем сидении собственного автомобиля, смог достать из-под сиденья пистолет Макарова и выстрелить в полицейского, который находился рядом.

Патрульный, который находился за рулем, остановил автомобиль и помог раненному коллеге забрать пистолет у злоумышленника. Они надели на преступника наручники, а затем в течение нескольких минут Потуданский умер, поскольку пули попали ему в сердце.

Позже силовики обнаружили в автомобиле на месте преступления пистолет Макарова и сумку с деньгами, которая стала первопричиной трагедии.

Дарвин Потуданский / Фото: Facebook/Антон Геращенко

Напомним, в Днепре 19 июня при исполнении служебных обязанностей погиб 30-летний сотрудник полиции Дарвин Потуданский. Оперуполномоченного убил злоумышленник после совершения ограбления

.Как ранее сообщалось, во Львове на улице Роксоланы неизвестный изнасиловал 12-летнего мальчика и после этого скрылся в неизвестном направлении.