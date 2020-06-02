40 ударов топором: на Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с сожителем

Женщина жестоко расправилась с сожителем с помощью топора / atn.ua

В Днепропетровской области задержали 45-летнюю женщину, которая в ходе конфликта жестоко убила своего 60-летнего сожителя.

Трагедия произошла в одном из сел Петриковского района, сообщает Telegram-канал "Х Днепр".

Конфликт разгорелся в ходе выяснения отношений при распитии спиртных напитков, мужчина получил более 40 ударов топором по телу и голове.

После убийства злоумышленница засунула в рот погибшему несколько кусков хлеба и нанесла ему удар ножом в спину.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили во дворе дома бездыханное тело мужчины с жуткими ранами, а повсюду все было измазано кровью. Там же находилась и сама подозреваемая в убийстве.

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При проведении следственных действий женщину задержали и сообщили ей подозрении в совершении умышленного убийства. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что во время убийства в доме находилась 16-летняя дочь женщины, которая слышала звуки жуткой расправы.

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Напомним, в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес физические увечья своей супруге, избив ее топором по голове.