Американский дипломат обвинил Путина в давлении на Зеленского по вопросу Донбасса

Вершбоу полагает, что Путин навязывает свою политику Украине / Фото: REUTERS

Известный американский дипломат Александр Вершбоу высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин действует агрессивно и пытается ослабить Украину, чтобы Киев согласился на мир на Донбассе на российских условиях.

Во время онлайн-дискуссии Киевского форума он напомнил, что за годы российско-украинской войны на Донбассе уже погибли более 10 тысяч украинцев.

"По минским договоренностям Россия должна соблюдать режим прекращения огня, и, несмотря на это, режим тишины никогда не длился более одного дня. Хотя Москва и пытается обвинять в этом Киев и даже делает вид, что ее сил нет на Донбассе, Путин, очевидно, считает, что война на истощение в конце концов поставит украинцев на колени", - сказал он.

По словам дипломата, Путин также надеется, что "рано или поздно ему удастся заставить президента Зеленского согласиться на мир на условиях, по которым Киев будет подчиняться Москве и надеждам украинцев на европейское будущее будет положен конец".

Вершбоу подчеркнул, что в данной ситуации важна помощь, которую предоставляют Украине США. Она стала одной из немногих возможностей для защиты Киева от российской агрессивной политики.

Как ранее сообщалось, аналитик Алексей Арестович высказал мнение, что вследствие гражданских беспорядков и политического кризиса в США, а также слома Трампом наднациональных институтов, Украина рискует утратить на время помощь Вашингтона.

Напомним, политолог Андрей Пионтковский заявил, что для Украины сейчас создалась уникальная ситуация в Вашингтоне, когда республиканцы и демократы в процессе избирательной кампании будут доказывать друг другу, кто из них больший защитник Украины.