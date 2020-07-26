Боевикам "ДНР" приказали полностью прекратить огонь - росСМИ

Боевикам ОРДО дали приказ не стрелять / УНИАН

27 июля вступит в силу приказ о полном прекращении огня на Донбассе, с ним ознакомили силовиков ОРДО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на донецкого главаря так называемой "народной милиции" Дениса Синенкова.

По словам Синенкова, приказ о полном и бессрочном прекращении огня с 27 июля "доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись".

"По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей. В случае агрессии со стороны противника народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям", - цитирует агентство Синенкова.

Читайте такжеОБСЕ выложило в Сеть документ о прекращении огня на Донбассе: полный текстНапомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля.

Как сообщили в Офисе президента Украины, такое соглашение достигнуто по итогам очередного заседания ТКГ в среду, 22 июля.

Отмечается, что режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведению выборов на Донбассе.

При этом урегулирование конфликта, согласно Минским договоренностям, должно завершиться проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.