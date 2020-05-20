Война на Донбассе: боевики "ЛНР" и "ДНР" привели войска в боеготовность

Боевики "ЛНР" и "ДНР" привели войска в боеготовность / Reuters

Боевики из группировок "ДНР" и "ЛНР" привели подконтрольные им войска в полную боевую готовность ‒ якобы по причине обострения ситуации на линии соприкосновения.

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин в своем Telegram-канале обвинил командование украинской армии в том, что украинские бойцы более 250 раз нарушала режим прекращения огня с начала мая 2020 года. По словам боевика, под обстрелы ВСУ пострадали временно оккупированные населенные пункты Спартак, Саханка и Александровка. В результате чего, по утверждению Пушилина, погибла женщина и получили ранения пятеро несовершеннолетних.

Именно этим главарь "ДНР" объяснил собственное решение о повышении боевой готовности "вооруженных сил" и уже отдал соответствующий приказ.

Представитель боевиков группировки "ЛНР" Яков Осадчий вторил Пушилину и рассказал о приведении "вооруженных сил республики" в полную боевую готовность "ради предотвращения эскалации конфликта". По его словам, террористы приняли такое решение по причине "участившихся вооруженных провокаций, которые направлены на вывод из строя критически важных объектов жизнеобеспечения".

Напомним, ранее главарь Денис Пушилин, последовав примеру "напарников" из группировки "ЛНР" (которые временно меняли название Луганска на Ворошиловград), подписал "указ" о временном переименовании Донецка в Сталино.