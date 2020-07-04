Боевики "ДНР" жестко запугивают желающих получать образование в Украине

Школьников Донбасса оккупанты не хотят отпускать в украинские вузы / УНИАН

На оккупированных территориях Донбасса боевики гневно отреагировали на инициативу украинской власти расширить возможности для абитуриентов, в частности, позволить всем желающим поступать в украинские вузы без ВНО.

Как заявил во время брифинга так называемый командующий "ДНР" Эдуард Басурин, поступление в учебные заведения Украины будет курировать СБУ. Он запугивал школьников, что их в Украине будут задерживать спецслужбы, а затем оказывать давление на родственников.

Главари боевиков бояться утратить влияние на молодежь Донбасса, поэтому всячески препятствуют поступлению в вузы, а также перекрывали пункты пропуска, когда в Украине проходило ВНО.

Террористы запугивают детей "зверствами СБУ" и утверждают, что в Украине их непременно задержат и обвинят в сепаратизме. Басурин рассказывает, что украинские силовики намеренно выманивают жителей ОРДЛО на украинскую территорию, чтобы потом обвинить их в преступлениях против Украины.

Пророссийские власти Донбасса придумывают разнообразные запугивающие аргументы, чтобы молодежь не покидала непризнанные республики с целью получения образования в Украине.

Напомним, в рамках вступительной кампании-2020 абитуриенты из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма смогут поступить в украинские ВУЗы без Внешнего независимого оценивания. Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня по 23 октября.