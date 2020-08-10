Кравчук собрался с Фокиным ехать в ОРДЛО

Кравчук заявил, что готов поехать в ОРДЛО / УНИАН

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук готов поехать на оккупированный Донбасс и наладить диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В интервью для Радио Свобода, опубликованном на Youtube, журналист напомнил Кравчуку, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин выразил готовность поехать в ОРДЛО. У экс-президента спросили о его отношении к такой инициативе, и планирует ли он в данной поездке поддержать коллегу.

"Я поддерживаю его. Он знает ситуацию там лучше из людей, которых я вообще знаю. И имеет решительность, смелость и готов это сделать. А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов", — заверил Кравчук.

Напомним, Кравчук ответил на вопрос о возможности переговоров с представителями ОРДЛО.

Ранее Кравчук заявил о том, что создание на Донбассе свободной экономической зоны является главным условием возрождения временно оккупированных территорий.