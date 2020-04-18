"Украинца пытали током": жуткие подробности из колонии путинских наемников

Боевики Донбасса пытали украинца током / Фото: REUTERS

Боевики Донбасса до сих пор удерживают в плену в колонии №52 в Енакиево Вячеслава Засыпко. Его обвиняют якобы в "госизмене".

Журналистам Донбасс.Реалии родственники пленного передали ужасные снимки заключенного из поселка Длинная Балка, которого боевики осудили до 17 лет колонии, обвинив в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Пытали украинца еще и в СИЗО в Донецке, где он находился ранее.

На момент весны 2016 года в колонии строгого режима №52 в Енакиево, по данным "ДНР", содержалось 436 человек. В общем тюрьма рассчитана на 770 заключенных, причем 150 из них могут находятся в одиночных камерах, рассчитанных на людей, осужденных к пожизненному заключению.

Вячеслав Засыпко / Донбасс.Реалии

По словам родственников пленников, заключенные там принудительно обязаны работать. А узников, по крайней мере тех, кто "осужден" за проукраинскую деятельность, удерживают в сырых камерах с нарами.

Почти за год до попадания в плен незаконно осужденный получил тяжелые ожоги левой части тела. Засыпко пережил не одну операцию, и, как сам говорит на постановочной съемке одного из российских телеканалов, едва перебирает ногами.

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Несмотря на это, боевики все равно пытали украинца – били током, в частности, по шрамам от ожогов, говорит его сестра Галина Закревская.

Отметим, Вячеслав Засыпко попал в плен боевиков в марте 2018 года. По словам его сестры, мужчина уехал в оккупированную Макеевку как таксист – должен был отвести туда знакомую. Их обоих задержали представители вооруженной группировки "МГБ ДНР".

Ранее Главред писал, что во время очередного обмена пленными, который состоялся 16 апреля, четверо из тех, кого должны были передать на подконтрольную боевикам "Л/ДНР" территорию, отказались покидать Украину.

По словам мужчины, раньше он воевал за "ЛНР", однако сейчас его помиловали, и он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.