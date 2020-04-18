УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Украинца пытали током": жуткие подробности из колонии путинских наемников

18 апреля 2020, 19:31

В колонии боевики всячески издевались над пленным.

Донбасс
Боевики Донбасса пытали украинца током / Фото: REUTERS

Боевики Донбасса до сих пор удерживают в плену в колонии №52 в Енакиево Вячеслава Засыпко. Его обвиняют якобы в "госизмене".

Журналистам Донбасс.Реалии родственники пленного передали ужасные снимки заключенного из поселка Длинная Балка, которого боевики осудили до 17 лет колонии, обвинив в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Пытали украинца еще и в СИЗО в Донецке, где он находился ранее.

На момент весны 2016 года в колонии строгого режима №52 в Енакиево, по данным "ДНР", содержалось 436 человек. В общем тюрьма рассчитана на 770 заключенных, причем 150 из них могут находятся в одиночных камерах, рассчитанных на людей, осужденных к пожизненному заключению.

Вячеслав Засыпко / Донбасс.Реалии

По словам родственников пленников, заключенные там принудительно обязаны работать. А узников, по крайней мере тех, кто "осужден" за проукраинскую деятельность, удерживают в сырых камерах с нарами.

Почти за год до попадания в плен незаконно осужденный получил тяжелые ожоги левой части тела. Засыпко пережил не одну операцию, и, как сам говорит на постановочной съемке одного из российских телеканалов, едва перебирает ногами.

Читайте такжеНа Донбассе началось освобождение удерживаемых: опубликован список на обмен

Несмотря на это, боевики все равно пытали украинца – били током, в частности, по шрамам от ожогов, говорит его сестра Галина Закревская.

Отметим, Вячеслав Засыпко попал в плен боевиков в марте 2018 года. По словам его сестры, мужчина уехал в оккупированную Макеевку как таксист – должен был отвести туда знакомую. Их обоих задержали представители вооруженной группировки "МГБ ДНР".

Ранее Главред писал, что во время очередного обмена пленными, который состоялся 16 апреля, четверо из тех, кого должны были передать на подконтрольную боевикам "Л/ДНР" территорию, отказались покидать Украину.

По словам мужчины, раньше он воевал за "ЛНР", однако сейчас его помиловали, и он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

новости Донецка новости Донбасса боевики обмен пленными
Сейчас вы просматриваете новость «"Украинца пытали током": жуткие подробности из колонии путинских наемников». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:08
Мощные пожары под Киевом: эксперт рассказал, как защититься от грязного воздуха
20:01
Печальная статистика: летальность от коронавируса у людей старше 50 лет
19:31
"Украинца пытали током": жуткие подробности из колонии путинских наемников
19:19
Хитрая зараза: эксперт рассказала о невероятных свойствах коронавируса
19:00
Выяснилось, когда Благодатный огонь доставят в Украину
18:44
"Вычислим подонков": у Авакова назвали неожиданную версию масштабных пожаров под Киевом
18:26
Как похудеть на карантине: эксклюзивные советы от Насти Каменских
17:59
Богослужения на Пасху: на каком канале и во сколько смотреть
17:57
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
17:35
"Приехали дебилы": легенда Динамо рассказал о конфликте с полицией
17:28
"Мы справимся": Аваков назвал причину грязного воздуха в Киеве
17:22
Пасхальные яйца своими руками: пошаговые рецепты с фото Фото Видео
16:50
Запредельный уровень дыма и пыли: появился прогноз исчезновения смога над Киевом
16:23
"Начинайте как можно скорее": Зеленский дал срочное поручение из-за COVID-19
15:52
Полгорода уйдет под воду: над Киевом нависла новая опасность
15:36
Украина замерла на пороге масштабной вспышки коронавируса: заявление МВД Видео
15:26
В разгар карантина пенсионеры штурмуют отделения Укрпочты
15:10
18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу Видео
15:05
Красивый маникюр дома: в моде ногти цвета черной смородины - фото Фото
14:46
Три лучших рецепта пасхи: главные правила приготовления Видео
14:44
Уханьскую заразу можно изгнать без медикаментов - ученые Видео
14:41
Самые опасные районы: где в Киеве бушует коронавирус – опубликована карта
14:28
Уровень радиации и загрязнения воздуха в Киеве: жителей предупредили об опасности
14:05
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
13:55
Коронавирус у Онуфрия: что известно о состоянии здоровья главы УПЦ МП
13:47
На волоске от ядерного взрыва: эксперт назвал опасность чернобыльского пожара Видео
13:14
Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху 2020
13:10
Схождение Благодатного огня 2020 – смотреть онлайн Видео
13:02
Охота на ведьм: из-за коронавируса в селе под Киевом хотят сжечь дом санитарки Видео
12:32
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 18 апреля Видео
12:20
В моду вернулись сентиментальные футболки в стиле лихих 90-х: фото Фото
12:19
Что будет с курсом в Украине: в Кабмине дали прогноз до конца года
12:00
С Пасхой! 19 апреля – какой праздник: что делать и как поздравлять Видео
11:53
"Остаемся дома": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой Видео
11:25
Уханьская зараза душит Россию: резко возросло число зараженных COVID-19 Видео
11:13
Как снизить риск летального исхода от COVID-19: ученый дал совет
11:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на Пасху: начало романа и утечка тайн Видео
10:44
Минус один симптом: медики назвали ложный признак коронавируса Видео
10:33
Схождение Благодатного огня 2020: онлайн видеотрансляция из Иерусалима Видео
10:10
Книжная полка: "Стонет сизый голубочек": рецензия на комикс Голуб Геннадій
10:06
Из-за коронавируса путинская система впала в ступор мнение
10:00
Холостяк 10 сезон 7 выпуск 17-04-2020 - кто ушел Видео
09:56
Загрязнение воздуха в Украине: официальная статистика сильно занижена - ученый
09:34
В Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 5 тысяч: свежая статистика Видео
09:18
Когда ждать пика заболеваний COVID-19 в Украине: ученые дали прогноз
09:10
Карантин в Украине будет продлен: СМИ назвали новые сроки Видео
08:49
Это похлеще коронавируса: как Украина превращается в пустыню мнение
08:37
В коронавирус "домешали" ВИЧ, заразу создали в лаборатории - вирусолог Видео
08:01
Огонь уничтожил десятки домов под Житомиром, людей эвакуировали Видео
07:05
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять