Российский самолет вторгся в воздушное пространство Украины

Российский самолет пролетел над Донбассом / Reuters

Российский пассажирский самолет, который совершал внутренний рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины. Речь идет о рейсе U6346 (SVR346).

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По информации, в пятницу, 10 июля, самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей. Затем борт вошел в российское воздушное пространство.

Как показывает схема пролета, вблизи Ростова-на-Дону борт поворачивает на запад и движется через Украину, где в районе временно оккупированных российскими войсками городов Брянка и Кадиевка выравнивает курс и дальше уже движется на север.

По данным сервиса, это был Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии", зарегистрированной в Екатеринбурге.

Российский самолет пролетел над Донбассом / скриншот flightradar24.com

Отметим, пролеты над территорией Украины для российских самолетов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.

Добавим, что в Министерстве обороны и ГП "Украэрорух" пока не ответили, были ли предоставлены соответствующие разрешения на полет украинскими властями.

Читайте такжеТанцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: США "зажали" данные о запуске ракетыНапомним, ранее Нидерланды подготовили иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об уничтожении в 2014 году самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.

Об этом идет речь в соответствующем письме правительства Нидерландов в парламент, сообщает агентство Reuters.

"Правительство сегодня приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с ее ролью в сбитии MH17", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.