Штирлиц раскрыл апрельские потери боевиков: сколько убитых и раненых

Штирлиц назвал апрельские потери боевиков на Донбассе / facebook.com/nova.gorlivka

На части востока Украины на протяжении апреля 2020 года уничтожены, ранены и травмированы 98 боевиков.

Ликвидированы девять единиц вооружения и военной техники противника, поделился офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) в Telegram.

По его данным, подтверждено, что ликвидированы 34 боевика, а ранены и травмированы – 64 противника.

Ранее Анатолий Штефан поделился, что 25 апреля на Донбассе уничтожены и ранены девять боевиков и ликвидированы две боевые машины пехоты. Штирлиц добавил, что уничтожены четверо боевиков самопровозглашенной "ЛНР".

Напомним, на востоке украинского государства боевики, которых поддерживает Российская Федерация, периодически нарушают режим прекращения огня, а наши воины адекватно отвечают на агрессию.