Штирлиц раскрыл апрельские потери боевиков: сколько убитых и раненых

На Донбассе в апреле ликвидированы десятки боевиков, сообщил офицер ВСУ.
На части востока Украины на протяжении апреля 2020 года уничтожены, ранены и травмированы 98 боевиков.
Ликвидированы девять единиц вооружения и военной техники противника, поделился офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) в Telegram.
По его данным, подтверждено, что ликвидированы 34 боевика, а ранены и травмированы – 64 противника.
Ранее Анатолий Штефан поделился, что 25 апреля на Донбассе уничтожены и ранены девять боевиков и ликвидированы две боевые машины пехоты. Штирлиц добавил, что уничтожены четверо боевиков самопровозглашенной "ЛНР".
Напомним, на востоке украинского государства боевики, которых поддерживает Российская Федерация, периодически нарушают режим прекращения огня, а наши воины адекватно отвечают на агрессию.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.