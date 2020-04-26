"Уничтожены боевые машины и боевики": Штирлиц раскрыл новые потери противника

На Донбассе ликвидированы и ранены девять боевиков, поделился офицер армии Украины.
Офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) сообщил, что в субботу, 25 апреля, на Донбассе уничтожены четверо боевиков, а пятеро – ранены.
Ликвидированы боевики самопровозглашенной "ЛНР", поделился военнослужащий на своей странице в Telegram.
Штирлиц добавил, что ранения получили двое боевиков "ЛНР" и трое боевиков "ДНР".
Офицер также сообщил, что ликвидированы две боевые машины пехоты, которые были в составе "армии ЛНР".
Ранее Анатолий Штефан сообщал, что на Донбассе на мине подорвались "мотострелки ЛНР". По его данным, в результате подрыва на мине пострадали шестеро боевиков.
Напомним, на востоке Украины боевики периодически нарушают режим прекращения огня, а защитники нашей страны открывают ответный огонь.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.