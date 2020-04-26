"Уничтожены боевые машины и боевики": Штирлиц раскрыл новые потери противника

На Донбассе уничтожены четверо боевиков "ЛНР", поделился Анатолий Штефан / warfare.com.ua

Офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) сообщил, что в субботу, 25 апреля, на Донбассе уничтожены четверо боевиков, а пятеро – ранены.

Ликвидированы боевики самопровозглашенной "ЛНР", поделился военнослужащий на своей странице в Telegram.

Штирлиц добавил, что ранения получили двое боевиков "ЛНР" и трое боевиков "ДНР".

Офицер также сообщил, что ликвидированы две боевые машины пехоты, которые были в составе "армии ЛНР".

Ранее Анатолий Штефан сообщал, что на Донбассе на мине подорвались "мотострелки ЛНР". По его данным, в результате подрыва на мине пострадали шестеро боевиков.

Напомним, на востоке Украины боевики периодически нарушают режим прекращения огня, а защитники нашей страны открывают ответный огонь.