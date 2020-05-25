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Уничтожены "мотострелки ДНР": Штирлиц раскрыл серьезные потери боевиков

25 мая 2020, 00:54

На Донбассе противник потерял 11 человек, сообщил офицер ВСУ.

Штирлиц поделился, что боевики понесли серьезные потери – Новости Донбасса
Боевики понесли серьезные потери, поделился Штирлиц / news.dn.ua

В субботу, 23 мая, на востоке Украины боевики понесли серьезные потери – много уничтоженных и раненых.

Ликвидированы и ранены 11 противников, написал в Telegram офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

Штирлиц добавил, что уничтожены четыре боевика, а семь – ранены.

По его данным, бесповоротные потери понесла "3 отдельная мотострелковая бригада ДНР" (один ликвидированный), "11-й отдельный мотострелковый полк ДНР" (один уничтоженный), "9-й отдельный полк морской пехоты ДНР" (минус один боевик) и "6-й отдельный мотострелковый полк ЛНР" (минус один враг).

Ранее Анатолий Штефан сообщил, что в апреле на Донбассе ликвидированы, травмированы и ранены 98 боевиков. Также офицер ВСУ поделился, что были уничтожены девять единиц вражеского вооружения и военной техники.

Напомним, на востоке нашей страны боевики, которых поддерживают власти России, периодически нарушают режим прекращения огня, а защитники Украины отвечают на агрессию.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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