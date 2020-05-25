Уничтожены "мотострелки ДНР": Штирлиц раскрыл серьезные потери боевиков

На Донбассе противник потерял 11 человек, сообщил офицер ВСУ.
В субботу, 23 мая, на востоке Украины боевики понесли серьезные потери – много уничтоженных и раненых.
Ликвидированы и ранены 11 противников, написал в Telegram офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).
Штирлиц добавил, что уничтожены четыре боевика, а семь – ранены.
По его данным, бесповоротные потери понесла "3 отдельная мотострелковая бригада ДНР" (один ликвидированный), "11-й отдельный мотострелковый полк ДНР" (один уничтоженный), "9-й отдельный полк морской пехоты ДНР" (минус один боевик) и "6-й отдельный мотострелковый полк ЛНР" (минус один враг).
Ранее Анатолий Штефан сообщил, что в апреле на Донбассе ликвидированы, травмированы и ранены 98 боевиков. Также офицер ВСУ поделился, что были уничтожены девять единиц вражеского вооружения и военной техники.
Напомним, на востоке нашей страны боевики, которых поддерживают власти России, периодически нарушают режим прекращения огня, а защитники Украины отвечают на агрессию.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.