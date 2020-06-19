Украинский дипломат рассказал в ОБСЕ, как выгнать Россию из Донбасса

В Украине призывают вытеснить Россию из Донбасса

Для восстановления Киевом политического контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей нужно ликвидировать на данных территориях российское законодательство, валюту и налоговую систему.

Такое заявление сделал постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в ходе заседания ОБСЕ.

По его словам, во время заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в понедельник, 15 июня, представители Киева подчеркнули важность восстановления украинского суверенитета на временно оккупированных российско-террористическими войсками районах Донбасса. В частности, в ОРДЛО нужно убрать российские законы, налоговую и финансовую систему.

Кроме того, как полагает Цимбалюк, на Донбассе нужно провести инвентаризацию имущества.

"Необходимо провести инвентаризацию государственного и частного имущества на Донбассе. Речь идет о предприятиях всех форм собственности, включая отделения банковских учреждений, которые были экспроприированы российской стороной", - подчеркнул он.

Ранее у Зеленского назвали главное условие возвращения оккупированных районов Донбасса в состав Украины.

Напомним, Россия обвинила Украину в якобы грубых нарушениях договоренностей по Донбассу.