В "ЛНР" окончательно ликвидируют изучение украинского языка

Украинский язык будет в "ЛНР" под запретом/ Главком

С нового учебного года в так называемой "ЛНР" после внесения изменений в фейковую конституцию будет полностью исключен украинский язык из школьной программы для всех классов.

Как сообщает ресурс Донбасс.Реалии, боевики оставили послабление – факультатив, однако за него должна проголосовать большая часть учеников класса.

"Просто проинформировали. Сказали, чтоб решили сейчас и сообщили, если ребёнок пойдёт на факультатив по украинскому языку", – рассказывают местные жители.

Однако люди признаются, что требовать факультатив у многих не хватит смелости.

"Я просто не стала ничего говорить, чтобы не обозлить никого против себя. Та же учительница могла организовать проверку со стороны социальных служб: отец и мама в разводе, у них новые семьи, никаких юридических полномочий и прав на опекунство мы не имеем. Поэтому в любой спорной ситуации я молчу", - признается бабушка луганской школьницы.

Читайте такжеВойна на Донбассе: боевики "ЛНР" отменили режим боевой готовностиМестные жители оккупированной территории признаются журналистам, что хотят изучения украинского языка для своих детей, поскольку это откроет более широкие возможности в будущем. Но публично заявить о своей позиции смогут далеко не все, а в результате будет страдать более активная часть класса.

"Это означает, что наши дети не смогут поступать на учебу "в Украину", а будут вынуждены учиться в никому не признанных республиках, где почти весь профессорский состав высших учебных заведений выехал. Из наших детей хотят воспитать недоумков, которые умеют стрелять, но родной речи не будут знать. Подскажите, что сделать нам, тем, кто живет на оккупированной Луганщине, чтобы нашим детям вернуть хотя бы 3 часа языка и час литературы в неделю, как было раньше. Почему у наших детей воруют родной язык?" - спрашивает бабушка двух школьников.

Напомним, на телевидении террористической "ЛНР" директора луганской школы №8 Людмилу Брянцеву обвинили в том, что она использовала в соцсетях "бандеровскую" рамку для фото.

Как ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" сочинили фейк о том, что возле Станицы Луганской бойцы ВСУ якобы изнасиловали и собирались убить американского фотографа Туеру Блатти.