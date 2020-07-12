Жители Донбасса на коленях просят у ОБСЕ пропустить их через КПП

Жители ОРДЛО на коленях просили ОБСЕ провести домой / Vse42

На контрольно-пропускном пункте Еленовка жители оккупированных территорий Донбасса на коленях просили представителей ОБСЕ помочь им попасть, поскольку этому препятствуют пророссийские боевики.

"Посмотрите на эти унижения и издевательства. Вот так на самом деле относятся к жителям Донбасса члены группировки "ДНР", которые на словах якобы "защищают их от фашизма". Так бывает, когда приходит "русский мир"", - сообщает блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

В ролике можно увидеть, как мужчина становится на колени перед представителями миссии ОБСЕ, чтобы они поспособствовали прохождению людей через КПП. Затем он ложится на землю и начинает просить со слезами на глазах. Рядом на колени становится пожилая женщина. Многие из тех, кто наблюдает эту картину, не сдерживают плача и просьб.

Я встану на колени, я ложусь. Смотрите все, я уже не могу! Сколько можно издеваться? Это же не рядом живем. Я сейчас пойду через блокпост, мне плевать уже на все. Это просто уже ужас. Звоните, ребята, мы вас не выпустим", — сказал плачущий мужчина, после чего ему помогли встать с земли.

Женщина, которая стояла на коленях, также хотела буквально лечь перед представителями ОБСЕ, но жаловалась на то, что у нее очень болят ноги после операции.

По словам Казанского, боевики не пускают людей с украинской территории, объясняя карантинов в связи с коронавирусом. Однако из России в ЛДНР люди попадают абсолютно свободно.

"Просто у них началась кампания по травле и издевательствам над теми, кто ездит на подконтрольную территорию", — добавил блогер.

Напомним, в России на официальном уровне никогда не обсуждались планы о политической и правовой интеграции Донецкой и Луганской областей в состав РФ.

Ранее бывший главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай заявил, что Донбасс уже якобы является частью РФ, а в скором времени это будет закреплено в правовом поле.