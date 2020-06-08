УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бывший канцлер Германии Шредер получил от России новую большую должность

8 июня 2020, 11:46

Экс-руководитель немецкого государства Герхард Шредер к своей должности в Nord Stream 2 AG получил еще одну должность.

Шредер
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер / УНИАН

Экс-федеральный канцлер Германии Герхард Шредер вновь был избран руководителем совета директоров российской корпорации Роснефть.

Соответствующее сообщение опубликовали в понедельник, 8 июня представители пресс-службы корпорации. Первое заседание совета директоров по результатам годового собрания акционеров Роснефти состоялось 5 июня 2020 года. На нем избрали и Шредера руководителем совета директоров и утвердили состав комитетов совета директоров.

К слову, Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера Германии больше семи лет ‒ с октября 1998 года по ноябрь 2005 года. В 2017-м он занял пост руководителя совета директоров Роснефти. Кроме того, Шредер сейчас является председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG (компании-оператора газопровода Северный поток-2).

Напомним, ранее Герхард Шредер публично назвал посла Украины в Федеративной Республике Германии Андрея Мельника "карликом" в своем подкасте. В начале мая 2020 года украинский дипломат в своем интервью авторитетному немецкому изданию Tagesspiegel жестко раскритиковал призывы Герхарда Шредера к снятию европейских санкций с России.

Герхард Шредер Роснефть новости Германии
Сейчас вы просматриваете новость «Бывший канцлер Германии Шредер получил от России новую большую должность». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:02
Ученые впервые в мире напечатали искусственное ухо внутри мыши без операции
11:46
Бывший канцлер Германии Шредер получил от России новую большую должность
11:06
Тихо умирают дома: в Великобритании тела умерших от COVID-10 находят слишком поздно Видео
10:58
Коронавирус в Испании отступает: страна ослабляет карантин
10:32
Коронавирус в Украине 8 июня: за сутки еще почти 500 новых зараженных - обновлено
10:20
"Черный Майдан" в США: в Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих Видео
09:42
Полная отмена карантина: еще одна страна победила коронавирус и снимает все ограничения Видео
09:37
В Киеве резко подскочило число новых зараженных COVID-19
09:19
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 8 июня
09:05
Самые заразные люди: ученые назвали количество суперраспространителей коронавируса Видео
09:03
Плохие новости для тех, кто осуждает протесты в США мнение
08:24
Каким будет лето 2020: синоптик дал подробный прогноз на три месяца
08:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июня: усиление ауры и успех в любом деле Видео
07:13
Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз на неделю
06:50
В мире произошло беспрецедентное событие мнение
06:28
Юрист объяснил, можно ли будет оспорить карантин после решения КСУ
05:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июня: поддержка покровителей и серьезный штраф Видео
05:22
Эта летняя одежда красивая, но сейчас она не в моде Фото
04:54
Коронавирус в доме: ученые назвали самое опасное место
03:35
Не прячьте ноги: как сделать правильный педикюр дома – пошаговая инструкция Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять