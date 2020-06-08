Бывший канцлер Германии Шредер получил от России новую большую должность

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер / УНИАН

Экс-федеральный канцлер Германии Герхард Шредер вновь был избран руководителем совета директоров российской корпорации Роснефть.

Соответствующее сообщение опубликовали в понедельник, 8 июня представители пресс-службы корпорации. Первое заседание совета директоров по результатам годового собрания акционеров Роснефти состоялось 5 июня 2020 года. На нем избрали и Шредера руководителем совета директоров и утвердили состав комитетов совета директоров.

К слову, Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера Германии больше семи лет ‒ с октября 1998 года по ноябрь 2005 года. В 2017-м он занял пост руководителя совета директоров Роснефти. Кроме того, Шредер сейчас является председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG (компании-оператора газопровода Северный поток-2).

Напомним, ранее Герхард Шредер публично назвал посла Украины в Федеративной Республике Германии Андрея Мельника "карликом" в своем подкасте. В начале мая 2020 года украинский дипломат в своем интервью авторитетному немецкому изданию Tagesspiegel жестко раскритиковал призывы Герхарда Шредера к снятию европейских санкций с России.