В Германии голый мужчина пытался забрать у кабанов свои вещи: курьезные фото

В Германии неподалеку от Берлина около озера произошло забавное происшествие: кабан украл у мужчины сумку с вещами, которую немец был вынужден забирать в обнаженном виде.

Смешные фотографии опубликовала в Facebook немецкая актриса Адель Ландауэр.

На снимках видно, как на пляже озера кабан и два маленьких поросенка хватают вещи немца и стремительно убегают. Абсолютно голый мужчина пытается догнать животных, чтобы забрать у них свои вещи и одеться.

Автор фото уверяет, что сделала снимки она сама, когда стала очевидцем курьезной ситуации. Затем она их показала мужчине, который стал главным героем инцидента. Он с юмором воспринял произошедшее и позволил фотографии опубликовать.

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Данное озеро вблизи Берлина – популярное место отдыха у немцев. Однако этот пляж не является нудистским, поэтому непонятно, почему мужчина на фото запечатлен обнаженным.

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