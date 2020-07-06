Два дня на нарах: задержанные в Греции украинцы рассказали об ужасах в изоляторе

Задержанные в Греции украинцы / eurointegration.com.ua

Граждане Украины, которых в субботу в аэропорту Афин не пропустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе.

Как пишет Европейская правда, паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули, вещи отдали только одной женщине которая путешествовала с двумя внуками.

По информации пассажиров, компания Wizzair передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал. Украинцам также разрешали под наблюдением выйти в местный магазин для покупки еды.

Женщин и мужчин расселили по разным блокам, в женском блоке людей значительно больше.

В посольстве Украины в Греции сообщили, что возвращение наших граждан домой возможно только прямыми обратными рейсами Афины - Киев. По расписанию оба они должны состояться во вторник вечером, хотя была информация о том, что один из рейсов может улететь в понедельник. Условия возврата пока неизвестны.

Греция, украинцы, задержание / eurointegration.com.ua

Как подчеркивается в материале ТСН, украинцы провели ночь в полицейском участке, который был похож на СИЗО. В помещении с решетками на окнах люди спали кроватях без матрасов, а в уборной не было мыла и туалетной бумаги.

Попавшие в беду украинцы сообщили, что после проверки в авиакомпании их пустили на борт. К тому же ранее ее друзья без проблем прибыли в Грецию. Но по прилету 17 человек – 15 взрослых и 2 детей в возрасте 8 и 9 лет сперва закрыли в маленькой комнатке аэропорта, а ночью, доставили в полицейский участок.

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"Первые три часа нам не разрешали ни сходить в туалет, ничего, а потом сводили и разрешили набрать воды из-под крана. Голые кровати, жуткие стены, решетки, ни мыла, ни туалетной бумаги", – рассказали задержанные.

Украинские дипломаты уверяют, что вопрос будет решаться консулом с компетентными органами Греции. Кроме того, консульство Украины пытается спасти украинцев от официальной депортации, потому что это грозит им запретом въезда в страны ЕС на несколько лет.

Напомним, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели рейсами из Киева. Причина - запрет на въезд из-за высоких показателей коронавируса.

В департаменте консульской службы МИД Украины (ДКС) прокомментировали ситуацию. По словам дипломатов, туристы не учли ограничения на въезд, которые действуют в Греции, поэтому их не пропустили.