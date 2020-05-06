УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове бродившая с отрезанной головой дочери женщина подала апелляцию

6 мая 2020, 15:55

Татьяна П, которую подозревают в зверском убийстве дочери, подала апелляцию на меру пресечения.

Убийца дочери
Убийца дочери / скриншот из видео

Татьяна П, жительница Харьковщины, которую подозревают в зверском убийстве дочери-подростка, подала апелляцию на избранную судом меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток.

Такое сообщение опубликовано на портале Судова влада. Согласно обнародованным данным, уголовное производство в отношении жительницы поселка Подворки Татьяны П. было открыто по статье 115 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Заседание по данному делу в Харьковском апелляционном суде должно пройти 28 мая 2020 года.

Напомним, ранее 30 апреля в харьковском районе Залютино полицейские задержали голую женщину, которая размахивала ножом и пакетом с отрезанной головой своей дочери. Позднее в Харькове Ленинский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора и взял подозреваемую под стражу на 60 суток.

новости Харькова убийство апелляция женщина
Сейчас вы просматриваете новость «В Харькове бродившая с отрезанной головой дочери женщина подала апелляцию». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:58
Дело Стерненко: еще 8 сообществ футбольных ультрас пригрозили массовыми акциями
15:55
В Харькове бродившая с отрезанной головой дочери женщина подала апелляцию
15:25
Тоннель, фонтаны и "золотой" бассейн: опубликованы новые фото дворца Ахметова под Киевом Фото
15:20
Marvel снимает Железное сердце для Disney+
15:13
В PS Store стартовала распродажа под названием "Скрытые сокровища"
15:10
Когда День матери в Украине 2020 – дата и традиции праздника Видео
15:08
Уничтожили напрочь: в Сеть выложили новое видео боя ВСУ против террористов Видео
14:49
У Зеленского ответили на предложение Лукашенко приехать на парад Победы
14:26
В Украине готовят самолеты для отправки заробитчан: куда направятся первые чартеры
13:54
Ослабление карантина: как в Киеве заработает общественный транспорт
13:47
От 6 мороза до 20 тепла: украинцев предупредили о синоптических контрастах Видео
13:43
Саакашвили рассказал, на какую должность его назначит Зеленский
13:33
Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: к кому деньги потекут рекой
13:31
"У меня фетиш": модель-трансгендер раскрыла пару секретов экспертам ТМПУ Видео
13:21
"Положение очень печальное": в киевской больнице врачи массово увольняются из-за коронавируса
12:43
"Думал, мы единый народ": Усик и Ломаченко снялись в православном фильме о дружбе с россиянами Видео
12:40
Принц Гарри избавился от оружия на 62 тысячи долларов
12:40
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 6 мая
12:16
Майские станут днями траура: России предрекли вспышку COVID-19
12:08
В Кривом Роге полиция задержала пенсионера, расклеивающего открытки к 9 мая
11:28
Бунт бизнесменов против карантина: перекрыто движение в центре Киева
11:25
Ослабление карантина в Украине: кто сможет выйти на работу Видео
10:48
Пессимистический прогноз: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в мае
10:26
Иммунитет к коронавирусу: ученые сделали новое открытие
10:22
Открытие авиаперелетов: в МИД озвучили прогноз по дате Видео
10:04
Балтийская труба от Польши: будет ли она полезна Украине мнение
09:42
В РФ рассказали, что творится с больным коронавирусом премьером Мишустиным
09:24
Асфальт устал: в центре Киева на дороге из-за ливня зазияла громадная дыра - фото
09:22
Атака коронавируса в Украине: почти полтысячи новых зараженных и больше десятка смертей
08:57
"Не дипломатическая фантазия": в МИД рассказали, как собираются вернуть Крым
08:42
Как Лукашенко с легкостью уделал Путина мнение
08:34
Последствия коронавируса для организма: врач успокоила прогнозом
08:00
"Знаковый ход": названа должность Саакашвили
06:54
Почему Зеленскому и его монобольшинству грозит грандиозный провал мнение
06:31
Откуда взялся коронавирус: экперт рассказала, когда откроется вся правда
06:05
Дикий маникюр: некрасивый маникюр, который повторять нельзя - фото Фото
05:50
Названо самое опасное тесто во время пандемии коронавируса
05:36
Когда бежать в обменник: эксперт рассказал, что будет с долларом после карантина
05:08
"Остановите анархию и беспредел": Кравчук срочно обратился к Зеленскому
04:41
Самые модные кроссовки лето 2020: топ-7 горячих трендов - фото Фото
04:12
День ангела Юрия – как поздравить в День святого Георгия Победоносца
03:25
Съел и отлично отымел: топ-3 продуктов, которые улучшают секс
03:04
Ученые предупредили, кому противопоказаны помидоры Видео
03:00
Полезно для теленка – но вредно для ребенка: в чем растущая опасность молока Видео
02:39
Украинская топ-модель бесстыже показала сочную молодую грудь
02:20
Ученые назвали еду, которая делает мужчин сексуальнее Видео
02:05
Профилактика коронавируса: Комаровский предупредил о смертельной опасности
01:29
Названы продукты, снижающие умственные способности
00:53
Эксперты рассказали, чем полезен утренний секс
00:31
В Офисе президента прокомментировали слухи об отмене безвиза из-за пандемии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять