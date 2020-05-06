В Харькове бродившая с отрезанной головой дочери женщина подала апелляцию

Убийца дочери / скриншот из видео

Татьяна П, жительница Харьковщины, которую подозревают в зверском убийстве дочери-подростка, подала апелляцию на избранную судом меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток.

Такое сообщение опубликовано на портале Судова влада. Согласно обнародованным данным, уголовное производство в отношении жительницы поселка Подворки Татьяны П. было открыто по статье 115 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Заседание по данному делу в Харьковском апелляционном суде должно пройти 28 мая 2020 года.

Напомним, ранее 30 апреля в харьковском районе Залютино полицейские задержали голую женщину, которая размахивала ножом и пакетом с отрезанной головой своей дочери. Позднее в Харькове Ленинский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора и взял подозреваемую под стражу на 60 суток.