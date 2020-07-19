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"Чего голая ходишь?": в Харькове девушка устроила "стриптиз" прямо на улице

Девушка едва не попала под колеса авто, а потом подверглась грубым нападкам водителей.

19 июля 2020, 16:11
Девушка, вероятно, пребывала в неадекватном состоянии / Скриншот

В ночь на воскресенье, 19 июля, в Харькове заметили девушку, которая разгуливала без одежды прямо на улице.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Харьков 1654, девушку заметили в районе ХТЗ.

При этом девушка едва не попала под колеса авто, а потом подверглась грубым нападкам водителей.

"Сегодня ночью в 00:30 на ХТЗ голая неадеквашка под солями бегала по центру дороги и ее чуть не сбил КамАЗ. Водители, будьте аккуратнее за рулем, если ее собьёте насмерть, то можно либо срок получить, либо похудеть тысяч на 7 долларов", - говорится в подписи к видео.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кременчуге Полтавской области заметили обнаженную женщину, которая окунулась в фонтан в центре города.

Женщина сначала гуляла возле фонтана и вела себя странно, а потом решила голой залезть в фонтан.

новости Харькова обнажение
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