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В Харькове голая женщина с отрезанной головой дочери бросалась на копов: видео 18+

30 апреля 2020, 11:48

Кровавая и жуткая история произошла в харьковском районе Залютино.

Полиция, Харьков
Голая женщина с отрезанной головой дочери бросалась на копов в Харькове / H_Saltovka

В Харькове полицейские задержали голую женщину, которая размахивала пакетом с отрезанной девичьей головой.

Соответствующее сообщение опубликовал портал NewsRoom. Женщина перед задержанием бросалась на копов с ножом-заточкой в районе Залютино.

"30 апреля в 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью", — позднее рассказали в Главке Нацполиции по Харьковщине.

Видео не рекомендовано к просмотру лицам моложе 18 лет

Напомним, ранее в Харькове местный житель после распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной убил своего гостя, отрезал ему голову, а затем отваривал и употреблял в пищу части тела покойного.

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