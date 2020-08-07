"Никаких ограничений": Кернес поднял бунт из-за карантина

Геннадий Кернес / kernes.com.ua

В Харькове не будут ограничивать движение общественного транспорта из-за внесения города в "красную" зону карантина в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, об этом сегодня заявил мэр города Геннадий Кернес.

"Никакие ограничения по поводу транспорта в Харькове вводиться не будут. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - подчеркнул мэр.

В горсовете отметили, что решение об определении статуса "красной" зоны для Харькова было принято сегодня на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сейчас на интерактивной карте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, кроме Харькова, в "красной" зоне также находятся по одному району в Ровенской и Черновицкой областях.

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Как известно, "красная" зона предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных заведений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и тому подобное.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Тернополе городской совет отказался усиливать карантинные ограничения и остановить общественный транспорт.

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При этом депутаты написали обращение с требованием отставки действующего правительства из-за "невыполнения обязанностей", а также проголосовали за обращение к Кабмину с требованием перевести Тернополь в "оранжевую зону" заболеваемости.