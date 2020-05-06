Кернес распек премьера и собрался 12 мая запускать метро в Харькове

Геннадий Кернес намерен запускать в Харькове метро с 12 мая / УНИАН

Харьковские чиновники планируют уже в будущий вторник, 12 мая, возобновить работу городского метрополитена.

Такой комментарий порталу Страна дал харьковский градоначальник Геннадий Кернес.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки", - заявил он.

Кроме того, Кернес посетовал на отсутствие коммуникации с премьер-министром Денисом Шмыгалем - в условиях коронавирусного карантина.

"Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Мы хотим донести это до премьер-министра, но я не могу ему дозвониться. Уже неделю. Трубку не берет. [...] Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль", – подытожил Кернес.

Напомним, ранее, в начале марта 2020 года, Геннадий Кернес в категорической форме отказывался закрывать на карантин школы и детские сады. Однако, в виду соответствующего постановления Кабмина, все же вынужден был закрыть город на карантин полностью.