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На Харьковщине многодетная семья заразилась коронавирусом

8 июня 2020, 19:35

Новая вспышка китайского коронавируса была зафиксирована в одном из районов Харьковской области.

Скорая, коронавирус
На Харьковщине многодетная семья заразилась коронавирусом / УНИАН

В Богодуховском районе Харьковской области была зафиксирована вспышка китайского коронавируса Covid-19 — с 9 до 17 человек за сутки.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Суспільне. Вспышку местные чиновники объясняют тем фактом, что заразилась семья из восьми человек. Источником заражения, по всей видимости, был родственник, который приехал в гости из Харькова.

Как заявил медик-инфекционист Виталий Прошутя (главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Богодуховского района), сейчас родственник-харьковчанин лечится в больнице по месту постоянного проживания, а семья, к которой он приезжал, закрылась в своем жилье и соблюдает режим самоизоляции.

Напомним, ранее городской глава Броваров (Киевщина) Игорь Сапожко заявил о том, что через неделю после открытия вспышку китайского коронавируса зафиксировали в детском саду "Калинка". Двое детей были госпитализированы. По словам Сапожко, вспышка произошла после того, как на работу вышла воспитательница, которая ранее заразилась коронавирусом.

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