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Отрезала голову ребенку и гуляла голой: соседи рассказали детали о матери-убийце

30 апреля 2020, 13:12

Ранее за преступницей не замечали признаков неадекватности.

Двор, где жила женщина, сейчас оцеплен / Нацполиция

Жительница села Подворки Харьковской области, которую задержали с отрезанной головой своей дочери, ранее не проявляла признаков неадекватного поведения.

Как утверждают ее знакомые, живущие по соседству, голая женщина, которую полиция задержала с ножом в руках и пакетом с человеческой головой, не злоупотребляла спиртными напитками. Дочь ходила в школу и не была похожа на ребенка, оставшегося без присмотра взрослых.

"Была нормальная, адекватная… Выпивала по праздникам, как и все, но (алкоголичкой, наркоманкой) не была… Антон (брат задержанной) говорит, что он обнаружил тело девочки", - сказал один из соседей в комментарии местному изданию ВГороде.

Другая соседка подозреваемой также заявила, что за женщиной не было заметно признаков вызывающего поведения.

"Мы здесь недавно живем. Но девочку ни разу не видели. Прошлую ночь (когда случилось убийство девочки – ред.) я не спала и слышала, что там очень собаки гавкали", - добавила она изданию.

Утром, 30 апреля, в 6:00 утра сотрудники правоохранительных органов в Харькове задержали голую женщину с ножом и пакетом в руках. В пакете, как утверждает полиция, была отрезанная человеческая голова. Женщина пребывала в неадекватном состоянии.

Через два часа Дергачевский отдел полиции зафиксировал обращение жителя села Подворки, Харьковской области. Мужчина заявил, что в соседней комнате своего дома, в котором он проживает вместе со своей сестрой и ее 11-летней дочерью, он обнаружил обезглавленной тело племянницы.

Ранее в Харькове задержали каннибала, который после распития спиртных напитков убил своего товарища, после чего употреблял в пищу его останки.

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