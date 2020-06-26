Утомленные карантином: в метро пара женщин устроила секс-выходку

Метро, Харьков / metro.kharkov.ua

В харьковской подземке пара женщин решила устроить для пассажиров эротическое шоу.

Соответствующую видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Х*евая Салтовка.

Подружки решили сымитировать половой акт прямо на глазах у людей в общественном месте. Две женщины были в защитных масках на лице, а мужчина, сидевший рядом на лавке, не скрывал своего восхищения происходящим.

"Максимальное нарушение дистанции в метро", ‒ так подписали ролик.

Любопытно, что женщины не стали срывать с себя одежду, но своими движениями пытались всячески изобразить сексуальные игры (при этом громко хохоча).

Напомним, что метрополитен в Харькове возобновил работу после коронавирусного карантина с 25 мая 2020 года. С тех пор в подземку пропускают граждан исключительно при наличии маски и респиратора.

До того в московском метро парочка устроила секс прямо в вагоне. При этом большинство просто игнорировало происходящее или активно снимало на видеокамеры смартфонов.