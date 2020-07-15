Харьковчанка убила сына и себя: причина шокировала полицию

Новости Харькова - женщина убила ребенка и себя по шокирующей причине / joinfo.ua

Новости Харькова обсуждают сегодня по всей Украине: там 37-летняя мать вскрыла себе вены, задушив перед этим своего 10-летнего сына.

Правоохранители причиной трагедии считают отчаяние из-за просроченных банковских кредитов, говорится в сюжете ТСН.

Тело женщины в ванной нашли родственники. Мертвый старший сын лежал в соседней комнате. Младшего сына на момент трагедии не было дома.

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Жертва трагедии одна воспитывала двоих сыновей (погиб старший из детей – Никита). Жила она в частном доме с матерью и братьями. На жизнь зарабатывала шитьем. Психическими расстройствами не страдала.

Соседи говорят: погибшая была заботливой матерью. Сам Никита хорошо учился и любил погонять на велосипеде.

Ранее в полиции указали неожиданную причину смерти украинки в Таиланде. Судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.