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В Херсоне на мусорной свалке поселились десятки людей с малолетними детьми

15 мая 2020, 00:04

Новые жители приехали в город на заработки из Закарпатья.

  • Дети на свалке в Херсоне Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Дети на свалке в Херсоне Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Дети на свалке в Херсоне Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Дети на свалке в Херсоне Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Дети на свалке в Херсоне Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Дети на свалке в Херсоне Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Дети на свалке в Херсоне Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Дети на свалке в Херсоне Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Дети на свалке в Херсоне Фото: пресс-служба Нацполиции

В Херсоне 14 мая во время проверки мусорной свалки правоохранители обнаружили несколько семей с маленькими детьми, которые проживают здесь в последнее время, как выяснилось, постоянно.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, на городской свалке находилось 18 взрослых и 7 детей в возрасте от 2-х до 12-ти лет.

Представители полиции проверили документы и выяснили, что необычные жильцы приехали в Херсон из города Мукачево Закарпатской области.

"Взрослые объяснили, что прибыли в Херсон на заработки: они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в лачуге, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей. Рядом со своим местом жительства работники создали еще один свалку из того, что они сортировали", - сказано в сообщении полицейской пресс-службы.

Читайте такжеУкраина попала в скандал из-за 46 суррогатных младенцев в отелеСиловики заметили, что дети и взрослые, проживающие на свалке, имеют крайне неопрятный и запущенный вид. Поэтому детей поместили в местную больницу, чтобы проверить их состояние здоровья. В случае необходимости всем окажут медицинскую помощь.

Правоохранители намерены установить законность пребывания граждан из Закарпатья в Херсоне. Свалка принадлежит коммунальному предприятию, которое проверят на предмет нарушения трудового законодательства.

"Кроме того, будет тщательно проверена информация о возможной эксплуатации детского труда", - уточнили в полиции.

Как ранее сообщалось, в Тернополе суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 17-летней жительницы одного из сел Тернопольского района, с правом внесения залога в 315 тысяч гривен, которая подозревается в убийстве 24-летнего иностранного студента.

Напомним, во Львове преступники в балаклавах расстреляли мужчину.

новости Херсона РИА Новости Украина мусорная свалка дети Наполиция
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