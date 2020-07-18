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"Восьмерка" протаранила Mitsubishi: подробности ДТП с шестью погибшими под Измаилом

В результате лобового столкновения погибли все пассажиры и водитель ВАЗа.

18 июля 2020, 10:37

  • ДТП под Измаилом od.npu.gov.ua
  • ДТП под Измаилом od.npu.gov.ua
  • ДТП под Измаилом od.dsns.gov.ua
  • ДТП под Измаилом od.dsns.gov.ua
  • ДТП под Измаилом bessarabiainform.com
  • ДТП под Измаилом bessarabiainform.com
  • ДТП под Измаилом bessarabiainform.com
  • ДТП под Измаилом bessarabiainform.com
  • ДТП под Измаилом bessarabiainform.com
  • ДТП под Измаилом bessarabiainform.com

Стали известны подробности жуткого ДТП вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области на трассе Одесса-Рени, в результате которого погибли шесть человек.

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции Одесской области, ДТП произошло в результате столкновения на трассе автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗ.

Трое человек, из которых - один ребенок 2018 г.р., с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели ГСЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще устанавливаются.

Как уточняет издание Бессарабия INFORM, по предварительной информации, вследствие лобового столкновения погибли все пассажиры и водитель "восьмерки", а также два человека, находившихся в Mitsubishi.

Кроме того, издание также публикует фото с места происшествия.

Напомним, а субботу утром, 18 июля, в результате ДТП вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области погибли шестеро. Еще три человека были госпитализированы, среди них один ребенок 2018 года рождения.

ДТП новости Одессы Измаил
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