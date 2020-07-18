"Восьмерка" протаранила Mitsubishi: подробности ДТП с шестью погибшими под Измаилом

Стали известны подробности жуткого ДТП вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области на трассе Одесса-Рени, в результате которого погибли шесть человек.

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции Одесской области, ДТП произошло в результате столкновения на трассе автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗ.

Трое человек, из которых - один ребенок 2018 г.р., с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели ГСЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще устанавливаются.

Как уточняет издание Бессарабия INFORM, по предварительной информации, вследствие лобового столкновения погибли все пассажиры и водитель "восьмерки", а также два человека, находившихся в Mitsubishi.

Кроме того, издание также публикует фото с места происшествия.

Напомним, а субботу утром, 18 июля, в результате ДТП вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области погибли шестеро. Еще три человека были госпитализированы, среди них один ребенок 2018 года рождения.