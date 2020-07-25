На Хмельниччине "Хонда" влетела в "скорую": много пострадавших

В ДТП пострадали 9 человек / фото Нацполиция

Жуткое ДТП произошло в субботу, 25 июля в Хмельницкой области – в городе Каменец-Подольский в карету экстренной медицинской помощи врезался автомобиль "Хонда Аккорд". В результате столкновения 9 человек получили травмы.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"30-летний местный житель, управляя автомобилем "Хонда Аккорд" допустил столкновение с каретой экстренной медицинской помощи. "Скорая", как отмечается, двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю пенсионерку в городскую больницу", - сказано в сообщении полиции.

По информации правоохранителей, в результате ДТП травмировались 9 человек: водитель автомобиля "Хонда Аккорд" и трое его пассажиров, а также водитель "скорой", 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

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В нем ехала семья: отец, мать, дочка и двое сыновей. В итоге в живых остался только 12-летний мальчик: за его жизнь сейчас борются врачи.

При столкновении мать перелетела на заднее кресло, а дочка с заднего сиденья оказалась в багажнике.